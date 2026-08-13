Silivri'de yangın! Alevler TEM otoyoluna kadar ilerledi

İstanbul'un Silivri ilçesinde tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın nedeniyle TEM otoyolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul Valiliği otoyol çevresinde yangının kontrol altına alındığını ve araç trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığını açıkladı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde tarlada çıkan yangın geniş alana yayıldı. TEM otoyolu yangın sebebiyle geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin havadan ve karadan müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 13.45 civarında Silivri Akören Mahallesi’nde başladı. Alınan bilgilere göre, Akören Mahallesi’nde tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alanı kapladı. Etraftaki vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye birimleri yangının yerleşim alanlarına sıçramaması amacıyla yoğun çaba gösterdi. Yangına havadan da helikopterlerle müdahale edildi.

Silivri'de yangın! TEM otoyolu trafiğe kapatıldı

Yangın sebebiyle TEM otoyolu geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Silivri'de yangın! TEM otoyolu trafiğe kapatıldı

VALİLİK: ARAÇ TRAFİĞİ KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

İstanbul Valiliğinden paylaşılan açıklamada saat 14.00 civarında Silivri İlçesi Fener, Akören, Alipaşa Mahalleleri arasında kalan otluk bölgede yangın çıktığı kaydedildi. Yangının rüzgarın etkisiyle kısa zamanda geniş bir alana yayılarak TEM Otoyoluna dek ilerlediğinin ifade edildiği açıklamada, " Bölgeye AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve sağlık birimlerine ait çok sayıda ekip sevk edilmiş olup, yangına karadan ve havadan müdahale devam etmektedir. Yangın nedeniyle; TEM Otoyolu çift yönlü araç trafiğine kapatılmıştır. Otoyol çevresindeki yangının kontrol altına alınmasının ardından araç trafiği kontrollü olarak sağlanmaya başlanmıştır. Otoyol üzerinde bulunan 1 dinlenme tesisi (Karbey), 1 çiftlik ve 1 yediemin hurda parkı tedbir amacıyla boşaltılmaktadır. Olayda an itibariyle ölen ya da yaralanan bulunmamakta olup, ekiplerin yangına müdahalesi devam etmektedir" denildi.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Öte yandan Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nın eteklerinde çıkan yangında da ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Şiddetli poyrazın etkisiyle otluk alandan ormana sıçrayan alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan önü kesildi. Tedbir amacıyla 7-8 vatandaş tahliye edilirken, yangının ormanın iç kesimlerinde devam ettiği bildirildi. Son bilgilere göre alevlere 11 uçak, 7 helikopter ve çok sayıda kara aracıyla müdahale ediliyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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