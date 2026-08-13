ÖTV sıfırlandı, motorine tarihi indirim geldi! Araç sahipleri bayram edecek

Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası harekete geçen ekonomi yönetimi, motorinde ÖTV'yi sıfırladı. Bu gelişme sonrası motorinin litre fiyatında 9 lira 25 kuruşluk bir indirim gerçekleşti. Söz konusu tutar bugünden itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. İşte 13 Ağustos itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş akaryakıta zam üstüne zam olarak yansırken, ekonomi yönetiminden karşı hamle geldi. Enflasyonla mücadelenin zarar görmemesi için önemli bir adım atan ekonomi yönetimi, motorindeki Özel Tüketim Vergisi'ni (ÖTV) ağustos ayı sonuna kadar sıfırlandı. Karara göre, motorinde ÖTV eylül ayında 3, ekim ayında 6 lira olarak uygulanacak.

MOTORİNDE 9 LİRA 25 KURUŞ İNDİRİM

Ekonomi yönetiminin attığı adım sonrası motorinde büyük bir indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Karar öncesi 80 lirayı aşan motorinin fiyatı 9 lira 25 kuruş düştü.

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MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

Söz konusu indirim bugünden itibaren akaryakıt istasyonlarında pompa fiyatlarına yansıdı. Böylece motorinin litresi şehirlere göre 70-73 lira bandına geriledi.

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13 AĞUSTOS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI