Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın üçüncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Piyasaların odaklandığı raporda 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi. İşte TCMB'nin 2026, 2027 ve 2028 yıl sonu enflasyon tahminleri...

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yılının 3'üncü Enflasyon Raporu'nu açıkladı. Mayıs ayında açıklanan ikinci raporda, enflasyon tahmini 2026 sonunda yüzde 26, 2027 sonunda ise yüzde 15 olarak açıklanmıştı. Piyasaların kilitlendiği üçüncü raporda 2026'da sonu enflasyon tahmini yükseltilirken, 2027 ve 2028 sonu enflasyon tahminleri sabit kaldı. İşte detaylar...

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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı dönemden geçtik. Yıllık tüketici enflasyonu temmuz itibarıyla yüzde 31,8 seviyesinde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise manşet enflasyonun biraz altında kaldı. Trend enflasyon göstergesi görece yatay seyretmektedir. 2026 yılında enflasyonun seyrinde gıda ve enerji fiyatları öne çıkmıştır. Üretimdeki iyileşmeye karşın gıda enflasyonu yüksek seyretmektedir. Gıda enflasyonunda sebze, süt ve et bağlantılı ürünler öne çıktı. Enerji fiyatları son iki aydaki gerilemenin ardından temmuzda tekrar arttı. Temel mal enflasyonunda jeopolitik gerilimler ile talep koşullarının etkileri hissedildi. Hizmet sektöründe dezenflasyon devam ediyor.

KİRA VE EĞİTİM ENFLASYONU GERİLEDİ

Hizmet enflasyonundaki yavaşlama kira ve eğitim hizmetlerinin rolü belirgin. Her iki kalemde de enflasyon geçen yıla göre belirgin geriledi. Bu durum hizmet enflasyonunda bu kalemlerden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

HİZMET ENFLASYONUNDAKİ İYİLEŞMEYİ SINIRLAYAN FAKTÖRLER

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinde ise farklı bir seyir izliyoruz. Akaryakıttaki yükselişten dolayı ulaştırma hizmetlerinin ilk 7 aydaki fiyat artışları güçlü oldu. Son dönemde haberleşme hizmetleri enflasyonu da güçlendi. Bu iki kalem hizmet enflasyonundaki iyileşmeyi sınırlıyor. Lokanta ve oteller gibi alt kalemlerde dezenflasyon devam ediyor.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

PARA POLİTİKASI

2026'nın başına politika faizini yüzde 37 seviyesine getirmiştik. Mart ayı itibarıyla savaşın etkisiyle sıkı duruşumuzu koruyarak politika faizini sabit tuttuk. Son rapor döneminden bu yana sıkı para politika duruşumuzu desteklemek amacıyla 1 hafta vadeli repo ihalesi açmadık. Piyasanın likidite ihtiyacını gecelik fonlama işlemleriyle sürdürdük. İki rapor arasında piyasada kısa bir dönem likidite açığı oluşsa da genellikle likidite fazlası koşulları hakimdi. Bu dönemde repo alım ve swap ihalelerine devam ettik. Etkin likidite yönetimimizle para piyasalarında gerçekleşen faiz oranlarının üst bandımız olan yüzde 40'larda gerçekleşmesini sağlıyoruz. TL mevduat, kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makroihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz.

TL mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için ise büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Mevduat ve ticari kredi faiz oranları, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ile uyumlu hareket ediyor.

Tüketici kredisi faizleri üzerinde ise ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin yanı sıra makroihtiyati tedbirler ile kredi riski gelişmelerinin etkili olduğunu değerlendiriyoruz.

2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyat gelişmeleri ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payında dalgalanmalar yaşandı. Ancak sıkı para politikası duruşumuz ve destekleyici makroihtiyati araç setimiz yurt içi yerleşiklerin TL mevduat tercihinin korunmasında etkili oldu.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

ORTA VADELİ TAHMİNLER

Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce, tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi, küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıf seyrini sürdürdü. Bu bağlamda, dış talep varsayımımızı 2026 yılı için aşağı yönde sınırlı olarak güncelledik.

İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatlarıyla ilgili. Ateşkesin ardından düşen ancak sonraki gerilimlerle yeniden yükselen petrol fiyatlarında, gerçekleşmelerin de etkisi ile aşağı yönlü bir güncelleme yaptık. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının 2026 yılı içinde kademeli olarak gerileyeceğini varsaydık. 2027 yılı petrol fiyatları varsayımımızı ise savaşın gidişatını göz önünde bulundurarak yukarı yönlü güncelledik.

Öte yandan, motorin rafineri marjları, doğal gaz ve diğer bazı emtia fiyatlarının da etkisi ile 2026 yılı ithalat fiyatları varsayımımızı bir miktar yukarı yönlü güncelledik. 2027 ithalat fiyatı varsayımımızı ise baz etkisi kaynaklı olarak aşağı çektik.

Bunlara ek olarak, gıda fiyatları varsayımlarımızı, gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik.

Tahminlerimizi oluştururken, para politikasında sıkı duruşun korunduğu bir görünüm esas aldık. Ayrıca, ekonomi politikalarındaki eşgüdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

ENFLASYON TAHMİNLERİ

Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında, 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda yüzde 15’e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9’a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.

2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede, motorin, doğal gaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu. Eşel mobil uygulamasına yönelik düzenlemelerin etkisini de tahminlerimize yansıttık. Bunun yanı sıra, gıda enflasyonu varsayımında yapılan yukarı yönlü güncelleme ile yönetilen/yönlendirilen fiyatlar da enflasyon tahminimizin yükselmesinde rol oynadı.

Çıktı açığı tahminimizde ise önceki Rapor dönemine göre kayda değer bir güncelleme olmadı. Finansal koşullardaki sıkılığın korunmasıyla yurt içi talebin zayıf seyrini önümüzdeki dönemde sürdürmesini bekliyoruz. Ayrıca, geçmiş enflasyona endeksleme eğiliminin güçlü olduğu hizmet kalemlerinde ataletin zayıflamasıyla hizmet enflasyonundaki düşüşün giderek daha belirgin hale geleceğini öngörüyoruz. Sıkı parasal duruşun beklenti ve fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyi desteklemesiyle enflasyonun ana eğilimindeki gerilemenin önümüzdeki dönemde sürmesini bekliyoruz.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

ENFLASYONDAKİ RİSKLER...

Hatırlayacağınız üzere Mayıs toplantımızda “tahmin iletişimine” ilişkin yeni bir yaklaşım belirlediğimizi açıklamıştık. Bu kapsamda şimdi de sizlerle, öne çıktığını düşündüğümüz riskleri paylaşmak isterim.

Enerji fiyatları ile başlamam gerekirse;

Savaş ve ateşkesin gidişatına bağlı olarak petrol ve doğal gaz fiyatlarının daha uzun süre daha yüksek kalması, yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Ayrıca motorin fiyatlarında rafineri marjları kaynaklı yükselişler de enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor.

Diğer taraftan, ateşkese ilişkin haber akışının daha olumlu olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir.

Gıda fiyatları tarafında da, uluslararası tarımsal emtia fiyatları, tarımsal girdi fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri her zamanki gibi önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler, kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir.

Bunun yanı sıra, farklı arz yönlü şokların son dönemlerde art arda ve daha sık görülmesinin, fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını yeniden vurgulamak isterim.

Para politikası duruşumuzu oluştururken; risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK

jeopolitik gelişmelere ve bu gelişmelerin makroekonomik etkilerine ilişkin belirsizlik devam ediyor. Dezenflasyon süreci, yaşanan bu gelişmelerin de yansımalarıyla ivme kaybetmesine rağmen devam ediyor. Sıkı para politikası duruşumuz sayesinde iç talepteki zayıf seyir belirginleşti.

Ayrıca, piyasa katılımcılarının beklentileri bir miktar yükselse de, reel sektör ve hanehalkı beklentileri geriledi. Para politikasının daha yoğun etkilediği kalemlerde enflasyonda yavaşlamayı daha net görüyoruz. Ancak arz yönlü şoklar nedeniyle bu gelişmenin manşet enflasyona yansımaları sınırlı kaldı. Bu şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden hızlanacağını öngörüyoruz.

Her fırsatta vurguladığım gibi; fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul.

Bu nedenle, ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim.

Merkez Bankası açıkladı! 2026 sonu enflasyon tahmini 2 puan yükseldi

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