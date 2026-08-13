Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından can kaybı artmaya devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 265'e, yaralananların sayısı ise 3 bin 494'e yükseldi.

Kolombiya’daki deprem felaketinin üzerinden 3 gün geçti, kahreden bilanço artıyor. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo De La Espriella gazetecilere yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 265'e, yaralananların sayısının ise 3 bin 494'e yükseldiğini söyledi.

Kolombiya’daki depremde acı bilanço! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı, 496 kişi hala kayıp

Kayıp 496 kişiden hala haber alınamadığını ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade eden De La Espriella, "Tüm çabalarımız kayıp kişilerin bulunmasına odaklanmış durumda" dedi.

Kolombiya’daki depremde acı bilanço! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı, 496 kişi hala kayıp

9 BİN 215 YAPI YIKILDI

Kolombiya Ulusal Afet Riski Yönetimi Birimi (UNGRD) ise, depremin en az 9 bin 215 yapının yıkılmasına, 45 bin 457 yapıda ise hasara yol açtığını söyledi. Espriella, Cali, Pereira, Quibdo, Manizales ve Armenia kentlerinde kırmızı alarmın devam ettiğini ifade etti.

Kolombiya’daki depremde acı bilanço! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı, 496 kişi hala kayıp

NE OLMUŞTU?

Kolombiya'da 10 Ağustos'ta merkez üssü ülkenin Choco eyaletindeki San Jose del Palmar bölgesi olan 7.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntı birçok bölgede yıkıma yol açarken, Kolombiya Jeoloji Kurumu depremin son 10 yılda ülkede kayda geçen en şiddetli sarsıntı olduğunu açıklamıştı. Kolombiya Devlet Başkanı Abelardo de la Espriella felaketin ardından olağanüstü hal ilan etmişti. Kolombiya ordusu ve ulusal polis teşkilatının da desteğiyle geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Kolombiya’daki depremde acı bilanço! Can kaybı ve yaralı sayısı arttı, 496 kişi hala kayıp

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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