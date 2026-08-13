Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çerçeve yasaya ilişkin “Terörsüz Türkiye tarihi öneme sahip. Silah teslimine ilişkin 8. madde üzerinde çalışılmaya başlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın haftalık bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar yapan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, önemli mesajlar verdi. Aktürk, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, çerçeve yasa, düşen F-16 uçağı hakkında da konuştu.

Aktürk “Mekke Ortak Savunma Anlaşması, NATO'ya alternatif veya rakip bir yapı olmayıp bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir" dedi.

MSB’den çerçeve yasaya ilişkin ilk açıklama: '8. madde üzerinde çalışılmaya başlandı'

Anlaşmanın temel hedefinin bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlamak, üç ülke arasındaki askeri işbirliğini geliştirmek olduğunu belirten Aktürk "Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır" dedi.

MSB’den çerçeve yasaya ilişkin ilk açıklama: '8. madde üzerinde çalışılmaya başlandı'

"Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmaların, terörün Türkiye'nin gündeminden kalıcı olarak çıkarılması için tarihi öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktürk şunları söyledi:

Bakanlığımızca, Kanun'un 8'inci maddesinin uygulanmasına yönelik olarak devletimizin ilgili kurumlarıyla tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde gerekli çalışmalara başlanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini, sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde barınma alanlarından kaçan 3 terör örgütü PKK mensubu daha teslim olmuştur.

MSB’den çerçeve yasaya ilişkin ilk açıklama: 8. madde üzerinde çalışılmaya başlandı

DÜŞEN F-16 UÇAĞI

Aktürk, dün Yalova'da kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin de bilgi verdi. Aktürk, konuya ilişkin, "12 Ağustos'ta 18'inci Ana Üs Komutanlığı/Yalova'da 2026 yılı Hava Harp Okulu Öğrenci Seçme Uçuşları kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız kırıma uğramıştır. Fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotumuzun sağlık durumu iyidir. Kırımın nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir” diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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