Suriye’nin Ayn el-Arab ilçesinde yaşanan gerilimi gazetemize değerlendiren PYD/YPG’li isimler “Örgüt birkaç gün içinde kendini feshedecek. Şam yönetimiyle önemli görüşmeler yaptığımız sırada bir el kalabalıkları harekete geçirdi” yorumunda bulundu

Suriye’deki iç savaş döneminde Esad rejiminin PKK’ya devrettiği Ayn el-Arab (Kobani) karıştı. Şanlıurfa-Suruç sınırında yer alan Halep vilayetine bağlı ilçede 19 YPG’li yaralandı, yedi isyancı ise gözaltına alındı.

Ayn el-Arab’a sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Sırrin mevkiinde, Suriye ordusu komutanları ve PYD-YPG’li isimlerle görüştük. Gazetemize konuşan örgütün Ayn el-Arab Sorumlusu Mahmut Reş, eylemcilerin gece boyu PYD-YPG merkezlerine saldırdığını söyledi.

Akan kanı durdurmak adına önemli bir inisiyatif aldıklarını ve bundan sonra barış dilinin konuşulması gerektiğini söyleyen Mahmut Reş “Daha ne kadar bu kan akacak. Bir noktada herkesin durup düşünmesi gerekiyor. Suriye’nin tamamı bizim vatanımız. Bu sebeple barış ve istikrar istiyoruz artık” dedi.

Ayn el-Arab tezgâhını Suriye ordusu bozdu: Bölgeyi karıştırmak isteyen güçler yine harekete geçti

Türkiye’de yürütülen sürecin bu noktada önemli olduğunu belirten Mahmut Reş, son olayların tam da böyle bir zamanda patlamasının önemine vurgu yaptı. Şam yönetimiyle iki önemli görüşmenin yapıldığını ve askerî entegrasyon konusunda sona geldiklerini belirten Mahmut Reş “Ancak bir el kalabalıkları harekete geçirdi. Olaylarla ilgili tetkikler sürüyor” dedi.

Bir Suriye ordusu yetkilisi de Mahmut Reş’in sözlerini doğrulayan ifadeler kullanarak, dört alayın entegrasyonuyla ilgili anlaşmaya varıldığını duyurdu. Söz konusu yetkili, komuta kademesinin oryantasyon eğitimlerinin de başladığını belirtti.

Ayn el-Arab tezgâhını Suriye ordusu bozdu: Bölgeyi karıştırmak isteyen güçler yine harekete geçti

ÖRGÜT FESHEDİLECEK

Gazetemize konuşan bir başka PYD-YPG’li üst düzey isim Sipan Hemo, birkaç gün içerisinde örgütün kendisini tamamen feshedeceğini ifade etti. Suriye yönetiminin Doğu Bölgesi İşlerinden Sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak atadığı Samir Oso (Sipan Hemo) “Olayların aniden alevlenmesi hepimizi şaşırttı. Görüşmelerde son noktaya geldik. Birkaç gün içerisinde tamamen fesih açıklaması yapmaya hazırlanıyoruz. Resülayn’da çıkan bazı olaylar Kobani’deki isyanın gerekçesi olarak gösterildi. Herkesi sakin ve sabırlı olmaya çağırıyoruz.

Ayn el-Arab tezgâhını Suriye ordusu bozdu: Bölgeyi karıştırmak isteyen güçler yine harekete geçti

Bölge halkı kendi şehirlerine ve yerleşim yerlerine dönmeli. Halkın kendi topraklarına geri dönme hakkı güvence altındadır. SDG misyonunu tamamladı. Fesih açıklamasının ardından da hakların anayasa kapsamında güvence altına alınması için yasalar ve görüşmeler dönemi başlayacak. Tek bir devlet ve vatan içerisinde iki başlılık olmaz. Bu durum kabul edilemez. Israr edilirse de daha büyük karmaşa ortaya çıkar ve bölünme kaçınılmaz olur” dedi.

Ayn el-Arab olaylarında PYD-YPG’ye kurşun sıkan isyancılar arasında Devrimci Gençlik yapılanmasının etkin olduğu öğrenildi. Örgütün hâlihazırda kontrol ettiği Ayn el-Arab, 20 Ocak 2026 tarihinden bu yana Suriye ordusunun kuşatması altında bulunuyor.

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