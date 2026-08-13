Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza

Yabancı dijital konaklama platformlarına yeni yaptırım geliyor. Kurallara uymayanlara 200 bin TL’den başlayan, haksız ücrette ise 10 katına kadar ceza uygulanacak.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Esma Altın
ESMA ALTIN

Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye’de faaliyet göstermesi için izin belgesi alma ve Türkiye’de temsilci bulundurma mecburiyeti getiren kanun teklifinde, yükümlülüklere uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlar da düzenleniyor.

Teklife göre, platformların izin belgesi kapsamında yapabilecekleri faaliyetlerin dışına çıkması hâlinde 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.

İhlalin ikinci kez tespit edilmesi hâlinde ceza yüzde 50 artırılacak. Üçüncü defa ihlal tespit edilmesi durumunda ise platformun izin belgesi iptal edilecek.

Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
Başlık ResmiDijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
ÖNERİLEN HABERLER
Dijital seyahat ve konaklama platformlarına yeni düzen geliyor: Booking.com geri dönüyor
EKONOMİ

Dijital seyahat ve konaklama platformlarına yeni düzen geliyor: Booking.com geri dönüyor

Ayrıca platformların Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı bilgi ve belge bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi hâlinde de 200 bin TL idari para cezası öngörülüyor.

HAKSIZ ALINAN BEDELİN 10 KATI CEZA

Platformların, herhangi bir hizmet sunulmadığı hâlde ücret alması veya sunulan hizmet için belirlenen bedelden daha yüksek bir tutar tahsil etmesi hâlinde, haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
Başlık ResmiDijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza

Mesela, platformun herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın 10 bin TL tahsil ettiğinin tespit edilmesi hâlinde, teklifin öngördüğü sistemde 100 bin TL idari para cezası gündeme gelecek.

REKABETİ BOZAN CEZASIZ KALMAYACAK

Hizmet sağlayıcılarla ticari ilişkilerinde alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyatla satış yapılmasını kısıtlayan, kendi belirlediği veya herhangi bir biçimde belirlenen satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapan ya da hizmet sağlayıcıları kampanyalı hizmet satışına zorlayan platformlara 500 bin TL ceza kesilecek.

Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
Başlık ResmiDijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
ÖNERİLEN HABERLER
Rekabet Kurumu onayladı! Türkiye
EKONOMİ

Rekabet Kurumu onayladı! Türkiye'nin ünlü mobilya markası resmen satıldı

Aynı takvim yılı içerisinde ihlalin ikinci kez tespit edilmesi hâlinde ceza yüzde 50 artırılacak, üçüncü ihlalde ise izin belgesi iptal edilecek. Yüzde 17 olarak belirlenen komisyon sınırını aşan da 500 bin TL cezayla karşı karşıya kalacak.

Dijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza
Başlık ResmiDijital konaklama platformlarına sıkı denetim: Rekabet ihlaline 500 bin lira ceza

ÜLKE TURİZMİNİ BALTALAYANA İZİN İPTALİ

Platformların Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmaması hâlinde 500 bin TL ceza kesilecek. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı veya ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunulması hâlinde ise doğrudan izin belgesi iptal edilecek.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ter kokuyor ancak fark etmiyor olabilirsiniz! Yaz aylarının kâbusu koku yorgunluğu
Yaz aylarının kâbusu koku yorgunluğu
Kaydet
Vatandaşlara hibe, kredi ve harç avantajları sunuluyor: Kentsel dönüşüme dört koldan destek
Kentsel dönüşüme dört koldan destek
Kaydet
Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr: Kredi hacmi 7 trilyon TL
Ziraat’ten ilk yarıda 74,2 milyar lira kâr
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.