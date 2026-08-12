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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu

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Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu
Fotoğraf Başlığı Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu

Gelinim Mutfakta 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü yeni sezonun üçüncü bölümüyle ekranlara geliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla devam eden yarışmada Cemile, Sude, Yeşim ve Tuğba, günün yemeği Kıymalı Mantarlı Simit Börek ile kayınvalidelerden en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Günün birincisi, çeyrek altını kazanan gelin ve 12 Ağustos Gelinim Mutfakta puan durumu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

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Gelinim Mutfakta'da haftanın üçüncü gününde rekabet devam ediyor. 10 Ağustos Pazartesi günü başlayan 9. sezonda Sude, Cemile, Tuğba ve Yeşim mutfaktaki hünerlerini sergilerken günlük puanlar haftanın ilerleyen bölümleri açısından da önem taşıyor. 12 Ağustos Çarşamba günü hazırlanan Kıymalı Mantarlı Simit Börek'in tadım ve puanlama aşamasının ardından günün sıralaması netlik kazanacak.

12 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

12 Ağustos 2026 Çarşamba günü yayınlanan Gelinim Mutfakta bölümünde Cemile, Sude, Yeşim ve Tuğba günün birincisi olabilmek için tezgah başına geçti. Yarışmacılardan bu kez Kıymalı Mantarlı Simit Börek hazırlamaları istendi. Hazırlanan tabakların kayınvalideler ve sunucu Aslı Hünel tarafından değerlendirilmesinin ardından en yüksek toplam puana ulaşan yarışmacı günün çeyrek altınını kazanacak. Günün birincisi açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu

12 AĞUSTOS GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın 12 Ağustos bölümünde puan tablosu henüz netleşmedi. Günün yemeği Kıymalı Mantarlı Simit Börek olurken Cemile, Sude, Yeşim ve Tuğba hazırladıkları tabaklarla yüksek puan toplamaya çalışıyor. Tadımların tamamlanmasıyla birlikte gelinlerin günlük puanları ve sıralamadaki yerleri belli olacak.

Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu
Başlık ResmiGelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 12 Ağustos puan durumu

Pazartesi ve Salı günleri puan durumu şu şekildeydi:

11 Ağustos günün puan durumu

Cemile: 21

Tuğba: 15

Sude: 8

Yeşim: 6

10 Ağustos günün puan durumu

Sude: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Cemile: 8

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Editör : İREM ÖZCAN
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