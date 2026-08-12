YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Aralarında Özgür Özel de var! 3 ismin dokunulmazlık dosyaları Meclis’te

3 İSMİN DOSYASI MECLİS'TE

Karma Komisyona, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, YENİ Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Daha önce de Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın dosyaları Karma Komisyona havale edilmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSI

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