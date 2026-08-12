Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 yaz tatili iller arası mazerete bağlı yer değiştirme sürecinde ataması yapılmayan öğretmenler için ek atama kararı aldı. Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik ve diğer mazeretler nedeniyle tayin bekleyen öğretmenlere yeni bir hak tanındı. Peki, ek il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaz dönemi il dışı atamaları 11 Ağustos 2026 tarihinde yapıldı ancak ataması gerçekleşmeyen öğretmenler için yeni bir gelişme yaşandı. İller arası mazerete bağlı yer değiştirme kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlere yeniden tercih hakkı verildi.

Bu kapsamda öğretmenler, 12 Ağustos saat 16.00'ya kadar tercih başvuru sistemi üzerinden tekrar başvuruda bulunabilecek. Tercih yapan öğretmenlerin atamaları, tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirecek.

Ek il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak? İller arası tercih sonuçları sorgulama

EK ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeniden alınacak tercihler doğrultusunda gerçekleştirilecek atamaların sonuçları da 12 Ağustos'ta ilan edilecek. Ataması gerçekleştirilen öğretmenler ise tebligat ve ilişik kesme işlemlerini 14 Ağustos itibarıyla yapabilecek.

Atama sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi olan "personel.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

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