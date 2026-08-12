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3. Sayfa

20 yıllık sır perdesi aralandı! Öldürüp ormanlık alana gömmüşler

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20 yıllık sır perdesi aralandı! Öldürüp ormanlık alana gömmüşler
Fotoğraf Başlığı 20 yıllık sır perdesi aralandı! Öldürüp ormanlık alana gömmüşler

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2006 yılında kaybolan Yasemin Dermenci olayı 20 yıl aranın ardından çözüldü. Polis ekiplerinin yaptığı titiz çalışma sonucunda Dermenci'yi öldürdüğü belirlenen Tursun Karabulut ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 2006 senesinde kaybolan ve geride bıraktığımız sene farklı bir kayıp olayı ile alakalı alınan ifadeler neticesinde tüfekle öldürülerek gömüldüğü tespit edilen Yasemin Dermenci'nin ölümü ile alakalı davada sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik başlatılan çalışma çerçevesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü birimleri, 2006 senesinde kaybolan Yasemin Dermenci ile alakalı dosyayı tekrar ele aldı. Geçen sene farklı bir kayıp olayı ile alakalı alınan ifadelerde, Dermenci'nin 2006 senesinde tüfekle öldürülerek gömüldüğü doğrultusunda bilgilere ulaşıldı. Sonrasında ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde olaya karıştığı düşünülen Tursun Karabulut (41) ile Ö.D. (45) yakalanarak gözaltına alındı.

İNSAN KEMİKLERİ BULUNDU

Tursun Karabulut'un, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde gösterdiği ormanlık bölgede kepçeyle gerçekleştirilen aramada, Yasemin Dermenci'ye ait olduğu düşülen insan kemikleri bulundu. Kemiklerle alakalı DNA incelemesi başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye gönderilen Tursun Karabulut ile Ö.D. tutuklandı.

20 yıllık sır perdesi aralandı! Öldürüp ormanlık alana gömmüşler
Başlık Resmi20 yıllık sır perdesi aralandı! Öldürüp ormanlık alana gömmüşler

Yasemin Dermenci'nin öldürülmesi ile alakalı Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dördüncü duruşmasına tutuklu sanık Tursun Karabulut ve avukatı katıldı. Duruşmada savunması alınan Karabulut, vefat eden eşinin Dermenci'yi öldürdüğünü iddia ederek, "Beraatimi istiyorum. Ben kimseyi öldürmedim, kocam öldürdü. Arkadaşları ile cesedi gömdü. Beni de susmam için korkuttu" ifadelerini kullandı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Önceki duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Tursun Karabulut'un ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Karabulut, karar duruşmasındaki savunmasında suçlamaları kabul etmeyip beraatini talep etti.

Tarafların savunmalarının sonrasında kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tursun Karabulut'u 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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