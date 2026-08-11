Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Çekya'daki ilk maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Olimpik Lyon, Fransa'daki müsabakayı 3-0'lık skorla kazanarak temsilcimizin rakibi oldu. Sarı lacivertliler, play-off'ta Lyon'u elemesi durumda Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi, üçüncü eleme turunda ise Avusturya'nın Sturm Graz ekibini eleyen sarı lacivertliler, adını play-off turuna yazdırdı.

FENERBAHÇE BİR ADIM UZAKLIKTA

Kadıköy'deki ilk müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, deplasmandaki rövanştan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve play-off turuna yükseldi.

Olimpik Lyon

PLAY-OFF'TA RAKİP LYON

Şampiyonlar Ligi'ne bir adım uzaklıkta olan Fenerbahçe, play-off'larda Sparta Prag'ı eleyen Fransız ekibi Olimpik Lyon ile eşleşti. Çekya'daki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Olimpik Lyon, Fransa'daki müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak temsilcimizin rakibi oldu. Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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