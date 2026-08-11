Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Sturm Graz'ı eleyen Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi belli oldu. Çekya'daki ilk maçtan 2-1'lik skorla mağlup ayrılan Olimpik Lyon, Fransa'daki müsabakayı 3-0'lık skorla kazanarak temsilcimizin rakibi oldu. Sarı lacivertliler, play-off'ta Lyon'u elemesi durumda Şampiyonlar Ligi hasretine son verecek.

Özetle
Kaydet
a- | +A

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Polonya temsilcisi Gornik Zabrze'yi, üçüncü eleme turunda ise Avusturya'nın Sturm Graz ekibini eleyen sarı lacivertliler, adını play-off turuna yazdırdı.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'den Şampiyonlar Ligi'nde dev adım: Talisca yine attı, tur geldi

FENERBAHÇE BİR ADIM UZAKLIKTA

Kadıköy'deki ilk müsabakayı 2-0'lık skorla kazanan Fenerbahçe, deplasmandaki rövanştan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve play-off turuna yükseldi.

Olimpik Lyon
Başlık ResmiOlimpik Lyon

PLAY-OFF'TA RAKİP LYON

Şampiyonlar Ligi'ne bir adım uzaklıkta olan Fenerbahçe, play-off'larda Sparta Prag'ı eleyen Fransız ekibi Olimpik Lyon ile eşleşti. Çekya'daki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrılan Olimpik Lyon, Fransa'daki müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrılarak temsilcimizin rakibi oldu. Karşılaşmalar, 18-19 ve 25-26 Ağustos'ta oynanacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2026 kazanan takım belli oldu
MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Kaydet
Güvenlik kamerası kaydetti! Havalimanında özel jet ile hizmet aracı çarpıştı
Özel jet ile hizmet aracı böyle çarpıştı
Kaydet
GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi! İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek?
GDZ İzmir elektrik kesintisi 12-13 Ağustos listesi
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.