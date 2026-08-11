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Dünya

Güvenlik kamerası kaydetti! Havalimanında özel jet ile hizmet aracı çarpıştı

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Milano Linate Havalimanı’nda pistte ilerleyen özel jete yer hizmetleri aracı çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, hava trafiği yaklaşık 30 dakika durduruldu.

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İtalya’nın Milano kentindeki Linate Havalimanı, pistte yaşanan sıra dışı bir kazayla gündeme geldi. Hawker Beechcraft 400A tipi özel jet, pistte ilerlediği sırada yer hizmetleri şirketine ait bir aracın çarpmasıyla hasar gördü.

Kaza sırasında özel jetin burun bölümünde ve hizmet aracında hasar meydana gelirken, olayın ardından havalimanına acil durum ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada uçakta ve araçta bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik kamerası kaydetti! Havalimanında özel jet ile hizmet aracı çarpıştı
Başlık ResmiGüvenlik kamerası kaydetti! Havalimanında özel jet ile hizmet aracı çarpıştı

HAVA TRAFİĞİ 30 DAKİKA DURDU

Çarpışmanın ardından güvenlik prosedürleri kapsamında pist ve çevresinde kontroller başlatıldı. Kazanın hava trafiğine de kısa süreli etkisi oldu. Milano Linate Havalimanı’ndaki uçuş operasyonları yaklaşık 30 dakika boyunca geçici olarak durduruldu.

Güvenlik kamerası kaydetti! Havalimanında özel jet ile hizmet aracı çarpıştı
Başlık ResmiGüvenlik kamerası kaydetti! Havalimanında özel jet ile hizmet aracı çarpıştı

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatılırken, çarpışmanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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