Kaza olmasın diye durdu, neye uğradığını şaşırdı! Taksicinin başına gelen ilginç olay kamerada

Artvin’de sollama yapmanın yasak olduğu yolda sollama yapan kamyonu fark ederek, kazayı önleyen taksi sürücünü saniyeler içinde neye uğradığını şaşırdı. Kamyon sürücünün hareketi ile çamurlu su içinde kalan taksicinin o anları kameraya yansıdı.

Artvin'in Şavşat ilçesinde Artvin-Ardahan karayolunda şaşırtan bir olay yaşandı. Sollama yapmanın yasak olduğu yolda ilerleyen taksi sürücüsü Fırat Küpçü, karşı yönden hatalı sollama yaparak gelen taş kamyonunu fark etti.

Kazayı olmasın diye durdu, neye uğradığını şaşırdı! Taksicinin başına gelen ilginç olay kamerada

ÇAMURLU SU İÇİNDE KALDI

Küpçü, kamyonu görür görmez aracını durdurdu ve büyük bir faciayı önledi. O anlar kamyonun sürücünün hareketi ise Küpçü’yü şoka uğrattı. Kamyon sürücü ilerlerken yoldaki su birikintisini, taksi sürücüsünün üzerine boca etti.

Kazayı olmasın diye durdu, neye uğradığını şaşırdı! Taksicinin başına gelen ilginç olay kamerada

Açık pencereden içeri giren çamurlu su sonrası sırılsıklam olan taksicinin verdiği tepki ise araç içi kameraya yansıdı. Görüntülerde taksicinin hatalı sollama yapan kamyonu fark ettikten sonra aracını durduğu, kamyonun yanından geçmesinin ardından çamurlu su içinde kaldığı görüldü.

Kazayı olmasın diye durdu, neye uğradığını şaşırdı! Taksicinin başına gelen ilginç olay kamerada

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Artvin Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIArtvin

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