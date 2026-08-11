Türkiye'de 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 2 milyon 737 bin konut ve iş yeri kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Kentsel dönüşüme giren bağımsız birimlerin yüzde 47'sinin İstanbul'da olduğu belirtildi.

Türkiye'de 2012 yılından bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamına alınan bağımsız bölüm sayısı 2 milyon 737 bini bulurken, bunların 368 bininde dönüşüm çalışmaları devam ediyor.

Halk arasında "Kentsel Dönüşüm Kanunu" olarak bilinen 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2012 senesinde yürürlüğe alınmasıyla Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinde yeni bir dönem başlamış oldu.

ÇALIŞMALAR SİSTEMATİK OLARAK YÜRÜTÜLÜYOR

Yasayla beraber sadece alan bazlı değil, bireysel yapıların da dönüşümünün önü açılırken, riskli yapıların belirlenmesinden yıkım ve tekrar inşa süreçlerine dek birçok aşama sürat kazandı. Bu şekilde ekonomik ömrünü bitiren ya da deprem riski taşıyan binaların yenilenmesi daha etkin ve sistematik biçimde yürütülmeye başlandı.

Kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 3 milyona yaklaştı

Türkiye çapında 2012'den bugüne kadar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından toplam 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm çevçevesine alındı. 2 milyon 369 bin bağımsız bölümün dönüşümü bitirilirken, 368 bin konut ve iş yerinde dönüşüm sürüyor.

YÜZDE 47'Sİ İSTANBUL'DA

Kentsel dönüşüm çerçevesine alınan bağımsız bölüm sayısının yaklaşık yüzde 47'sinin İstanbul'da bulunduğu görüldü. 2012'den beri megakentte dönüşüm kapsamına giren bağımsız bölüm sayısı 1 milyon 274 bine çıktı.

Bunlardan 998 bin birimin dönüşümü biterken, 276 bin konut ve iş yerinde dönüşüm sürüyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde "Yarısı Bizden" kampanyasından faydalanan bağımsız bölüm sayısı ise 376 bin 212'ye vardı.

Kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 3 milyona yaklaştı

DEPREMLER KENTSEL DÖNÜŞÜME İLGİYİ ARTIRDI

Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) Başkanı Haldun Ersen, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda, son senelerde başta Kahramanmaraş merkezli olmak üzere meydana gelen depremlerin kentsel dönüşüme ilgiyi yükselttiğini, sunulan desteklerin de burada önemli rol oynadığını belirtti.

Türkiye çapında yaklaşık 6 milyon bağımsız birimin riskli yapı stoku içinde olduğunun, bunların 2 milyona yakınının acilen dönüştürülmesi gerektiğinin açıklandığını anlatan Ersen, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul'da ise 1,5 milyon riskli bağımsız birimden acil dönüşüm ihtiyacı olanların sayısı yaklaşık 600 bindi. Bunlardan ne kadarı şu ana kadar dönüşüm kapsamına alındı tam bilmiyoruz. Türkiye genelinde en çok dönüşüm yapılan iller İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elazığ olarak sıralanıyor. İstanbul'da Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve son zamanlarda Güngören ile Zeytinburnu ön plana çıkıyor."

Kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 3 milyona yaklaştı

Haldun Ersen, kentsel dönüşümün daha çok hızlanması gerektiğine dikkat çekerek, bazı şehirlerde ve bölgelerde halen istenilen hızın yakalanamadığını belirtti.

Ersen, "İstanbul, Adana, Bingöl, İzmir ve Yalova gibi illerde kentsel dönüşümü hızlandırmamız gerekiyor. İstanbul özelinde bakacak olursak özellikle Bakırköy, Avcılar, Esenyurt, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Fatih'te kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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