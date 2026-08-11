Adana’da eski eşine kefen gönderen, ölümle tehdit ettikten sonra 8 yerinden bıçaklayan Arif T.’nin ifadesi ‘Pes’ dedirtti. Eşine dehşeti yaşatan Arif T. kendini “Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım, hatırlamıyorum” diyerek savundu.

Adana’da 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı’ya kefen gönderen, 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit eden ve 8 yerinden bıçaklayan Arif T.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma

"BİR ANLIK ÖFKE PATLAMASI"

Dehşeti yaşayan kadının komadaki tedavi sürerken, eski eşi Arif T. emniyetteki sorgusunda kendisini “Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasın da ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" diyerek savundu.

Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma

NELER OLMUŞTU?

Adana’nın Yüreğir ilçesinde 9 Ağustos’ta Arif T. (56), yaklaşık 10 yıl önce boşandığı eski eşi Ayşe Katırcı'nın (52) evine geldi. Elindeki bıçakla Katırcı'ya saldıran şüpheli, kadını 8 yerinden bıçakladı.

Katırcı, ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Katırcı, ambulansla Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Katırcı'nın durumunun kritik ve komada olduğu öğrenildi.

Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma

"SANA MEZARLIK ALACAĞIM"

Ayşe Katırcı korkunç saldırı öncesinde, eşinin kendisini tehdit ettiğini, 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığını söylemişti.

Eski eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini öne süren Katırcı, “Daha önce bana kefen takımı göndermişti. 'Sana mezarlık alacağım' diyerek tehdit ediyor. Gelip silah çekiyor, bıçak çekiyor. Sürekli tehditler alıyorum. Arkadaşlarımı arayıp 'Bu kötü yola gidiyor' diyerek bana iftira atıyor. Sürekli psikolojik baskı uyguluyor. 'Seni dışarı çıkamaz hale getireceğim' diyor” demişti.

Kefen bezi gönderip sonra bıçaklamıştı! Dehşeti yaşatan eski eşten ‘Pes’ dedirten savunma

Katırcı bu açıklamasından 1 ay sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

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