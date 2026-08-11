Sosyal medya platformlarında son günlerde hızla yayılan 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekiminin 7 saniye boyunca ortadan kalkacağı iddiası gündemde. Paylaşımlarda, NASA'nın "Project Anchor" adı verilen gizli bir çalışma yürüttüğü ve bu proje kapsamında Dünya'da kısa süreli bir yerçekimi kaybı yaşanacağı iddia edilirken, söz konusu paylaşımlar kamuoyunda büyük merak uyandırdı. Peki, 12 Ağustos yarın yerçekimi duracak mı, durursa ne olur? İşte yerçekimi duracak iddialarının gerçeği...

12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam güneş tutulmasının da yerçekimi duracak iddialarıyla ilişkilendirildi. Söylentilerin ardından da "12 Ağustos'ta yerçekimi duracak mı?", "7 saniye boyunca yerçekimi olmazsa ne olur?" ve "NASA'nın Project Anchor projesi gerçek mi?" soruları araştırılmaya başlandı. Peki gerçekler ne? İşte iddiaların arkasındaki bilimseler cevaplar...

Yerçekimi duracak iddialarının gerçeği! 12 Ağustos yarın yerçekimi duracak mı, durursa ne olur?

YERÇEKİMİ DURACAK MI?

Sosyal medyada 12 Ağustos 2026 tarihinde Dünya'nın yerçekiminin 7 saniyeliğine duracağı yönünde iddialar gündeme geldi. Paylaşımlarda bunun NASA'nın "Project Anchor" adı verilen gizli bir çalışmasıyla bağlantılı olduğu ileri sürülürken, söz konusu iddia özellikle 12 Ağustos tarihi yaklaştıkça yeniden merak konusu oldu.

İddiaların aksine Dünya'nın yerçekiminin 12 Ağustos'ta 7 saniye boyunca kaybolacağına ilişkin herhangi bir bilimsel kanıt kamuoyuna yansımadı.

Yerçekimi duracak iddialarının gerçeği! 12 Ağustos yarın yerçekimi duracak mı, durursa ne olur?

YERÇEKİMİ DURURSA NE OLUR?

Yerçekiminin durduğu bir senaryoda Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşü de devam edeceğinden, yüzeyde bulunan insanlar ve nesneler Dünya'nın dönüşünden kaynaklanan hareketlerini korurdu. Yerçekiminin tamamen ortadan kalkması halinde atmosferin dengesi bozulur ve gazlar Dünya'nın çevresinden uzaklaşmaya başlayabili,rdi.

Okyanuslar, denizler ve göller Dünya'nın yüzeyinde mevcut düzenlerini koruyamazdı. Yani kısa süreli bir yerçekimi kaybı bile insanlar, atmosfer ve su kütleleri açısından çok ağır sonuçlara yol açardı.

Yerçekimi duracak iddialarının gerçeği! 12 Ağustos yarın yerçekimi duracak mı, durursa ne olur?

Yerçekiminin yeniden ortaya çıktığı varsayımında ise havaya yükselen cisimlerin tekrar Dünya'ya doğru hareket etmesi büyük hasarlara neden olurdu. Tüm bu varsayımsal senaryoların ise birer spekülasyon olduğu bilim insanları tarafından defaatle hatırlatılıyor.

Yerçekimi duracak iddialarının gerçeği! 12 Ağustos yarın yerçekimi duracak mı, durursa ne olur?

12 AĞUSTOS'TA NE OLACAK?

12 Ağustos 2026 tarihinde Tam Güneş Tutulması yaşanacak. Tam güneş tutulmasının Kuzey Kutbu Okyanusu, Grönland, İzlanda, Atlas Okyanusu, Portekiz ve kuzey İspanya'nın bazı bölgelerinden görülebileceği belirtiliyor.

Güneş tutulması sırasında Ay, Dünya ile Güneş arasından geçerek Güneş'in Dünya'dan görünen bölümünü örtecek. Fakat tutulma yerçekimini durdurmayacak.

Yerçekimi duracak iddialarının gerçeği! 12 Ağustos yarın yerçekimi duracak mı, durursa ne olur?

NASA "PROJECT ANCHOR" NEDİR?

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda NASA'nın söz konusu projeyi gizli şekilde yürüttüğü ve 12 Ağustos'ta yaşanacağı öne sürülen 7 saniyelik yerçekimi kaybını önceden bildiği ileri sürülüyor.

İddialarda ayrıca proje kapsamında büyük miktarda para hqrcandığı ve Dünya'nın kısa süreli yerçekimi kaybının sonuçlarına karşı hazırlık yapıldığı öne sürülüyor.

NASA'nın "Project Anchor" adıyla yerçekiminin ortadan kalkmasıyla bağlantılı böyle bir proje yürüttüğünü gösteren kamuya açık bir kayıt bulunmadığı da belirtiliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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