TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin her yıl hazırlanan ve önemli gök olaylarına yer verilen Gök Olayları Yıllığı'nın 2026 sayısına göre; Ağustos ayında hem Güneş hem de Ay Tutulması gerçekleşecek. İlk tutulma Güneş'te yaşanacak. Peki, Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

Ağustos ayında hem Güneş hem de Ay tutulması yaşanacak. Bu tutulmalardan 12 Ağustos'taki tam Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek, ancak 28 Ağustos'taki parçalı Ay tutulması izlenebilecek. TÜBİTAK Türkiye Ulusal Gözlemevleri'nin her yıl hazırlanan ve önemli gök olaylarına yer verilen Gök Olayları Yıllığı'nın 2026 sayısına göre; 12 Ağustos'ta tam Güneş tutulması ile 28 Ağustos'ta parçalı Ay tutulması gerçekleşecek.

Güneş Tutulması ne zaman gerçekleşecek, Türkiye'den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DE GÖRÜLECEEK Mİ?

12 Ağustos'ta gerçekleşecek olan tam Güneş tutulması, Türkiye'den görülemeyecek. Tutulmanın zirve saatinde Güneş ülkemizde ufuk çizgisinin altına inmiş (batmış) olacağı için Türkiye tam veya parçalı tutulma alanı dışında kalacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDE GÖRÜLECEK?

12 Ağustos 2026'da, Avrupa'nın ve Kuzey Atlantik'in bazı bölgelerinde Güneş tutulması görülebilecek. Astronomik hesaplamalara göre; bu tarihi gök olayının en yoğun evresi Türkiye saati ile 20.47 civarında yaşanacak. Tam tutulma yolu, Grönland, İzlanda, İspanya ve Portekiz'in kuzeydoğusundaki küçük bir bölgeden geçecek. Avrupa'nın diğer bölgelerinde ise kısmi Güneş tutulması yaşanacak.

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