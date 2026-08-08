Salah İngiltere'yi ayağa kaldırdı: Türkiye artık başka bir seviye

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferi İngiliz basınının gündemine oturdu. The Telegraph, Mısırlı yıldızın Türkiye'yi tercih etmesini mercek altına alırken, Süper Lig'in yüksek profilli futbolcular için neden Suudi Arabistan'a rakip haline geldiğini yazdı.

İngiliz basını, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferini mercek altına alarak Türk futbolundaki değişimi kapsamlı bir analizle değerlendirdi.

The Telegraph gazetesinin yazarlarından Mike McGrath imzalı yazıda, Süper Lig'in son yıllarda yüksek profilli futbolcular açısından daha uygulanabilir bir seçenek haline geldiği belirtildi. Salah'ın Türkiye'ye gelişinde gördüğü yoğun ilgiye de dikkat çekilen analizde, Türk kulüplerinin transfer piyasasındaki yükselişi ekonomik gerekçeler üzerinden incelendi.

Mohamed Salah

SALAH'IN İSTANBUL'DA KARŞILANMASI DİKKAT ÇEKTİ

The Telegraph, Salah'ın Trabzonspor'a transferi öncesinde İstanbul'a geliş görüntülerinin Süper Lig'in yıldız futbolcular açısından taşıdığı cazibeyi ortaya koyduğunu belirtti. Mısırlı yıldızın İstanbul Havalimanı'nda binlerce taraftar tarafından karşılandığı, sağlık kontrolünden sözleşme imzalamasına kadar transfer sürecinin büyük bir ilgiyle takip edildiği aktarıldı.

Mohamed Salah

SALAH, SUUDİ ARABİSTAN YERİNE TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ

The Telegraph, Liverpool'dan ayrılacağının açıklanmasının ardından Salah'ın Suudi Arabistan'dan da ilgi gördüğünü ancak yıldız futbolcunun Trabzonspor'a transfer olduğunu hatırlattı.

Suudi Profesyonel Ligi'nde son dönemde çok sayıda yüksek profilli futbolcunun sözleşmelerinin sona ermesinin ardından takımlarından ayrıldığına dikkat çekilen haberde, Riyad Mahrez, Georginio Wijnaldum, Chris Smalling, Jhon Duran, Marcelo Brozovic, Franck Kessie ve Abdoulaye Doucoure gibi isimler örnek gösterildi.

Mohamed Salah

TROSSARD, AKE VE GREENWOOD ÖRNEKLERİ

İngiliz gazete, Türk kulüplerinin transfer piyasasında ulaştığı seviyeyi son dönemde Süper Lig'e gelen yıldız isimler üzerinden de değerlendirdi. Haberde, "Mason Greenwood, Nathan Ake ile birlikte Fenerbahçe'de yer alıyor. Beşiktaş ise Arsenal ile Premier League şampiyonluğunu kazandıktan sadece birkaç ay sonra Leandro Trossard'ı kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.

Bu transferlerin, Türkiye'nin artık yalnızca kariyerlerinin son dönemindeki futbolcuların tercih ettiği bir lig olmaktan çıktığı yönündeki değerlendirmeye dayanak oluşturduğu belirtildi.

Mohamed Salah

TÜRKİYE'Yİ CAZİP KILAN EN ÖNEMLİ DETAY: NET MAAŞ

The Telegraph'ın analizinde, Türkiye'nin futbolcular açısından cazibesinin en önemli nedenlerinden biri olarak maaşların net şekilde ödenmesi gösterildi. Salah'ın Trabzonspor'da sezon başına en az 14,5 milyon sterlin kazanacağı ve bu rakamın bonuslar hariç net gelir olduğu öne sürüldü. Gazete, bu ücretin İngiltere'de haftalık 500 bin sterlinin üzerinde bir kazanca denk geldiğini yazdı. Haberde görüşlerine yer verilen Türk bir menajer ise sistemin işleyişini, "Temelde paralarını net alıyorlar. Vergi sorumlulukları yok, vergilerini kulüp ödüyor" sözleriyle anlattı.

Analizde, söz konusu durumun Türkiye'de gelir vergisi olmadığı anlamına gelmediği, kulüplerin oyuncuların bordro ve vergi yükümlülükleriyle ilgilendiği belirtildi.

Mohamed Salah

SUUDİ ARABİSTAN'A DOĞRUDAN RAKİP

The Telegraph, bu sistemin Süper Lig'i yüksek net maaşlar konusunda Suudi Arabistan'a rakip hale getirdiğini savundu.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile yeni sözleşme imzaladığı hatırlatılırken, Suudi Profesyonel Ligi'nde futbolcular için yapılan yüksek harcamaların ve kazançlı sözleşmelerin genel olarak düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi. Bruno Fernandes'in bir yıl önce Orta Doğu'dan gelen bir teklifi değerlendirdiği ancak Manchester United'da kaldığı, Kevin De Bruyne'nin ise serbest oyuncu olarak Napoli'ye transfer olduğu belirtildi.

Gazete ayrıca, sekiz yıl sonra Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Suudi Arabistan açısından Salah'ın ideal bir transfer olabileceğini ancak Mısırlı yıldızın Türkiye'yi tercih ettiğini vurguladı.

Mohamed Salah

SALAH TRANSFERİNDE SPONSORLUK DETAYI

The Telegraph, Salah transferinin finansmanında sponsorluk anlaşmalarının da önemli rol oynamasının beklendiğini yazdı. Trabzonspor'un Türk Hava Yolları ve elektrikli otomobil üreticisi Togg ile anlaşmalarına dikkat çekilirken, Salah'ın imzasının ardından Türk Hava Yolları'nın Kahire-Trabzon arasında doğrudan uçuşların başlayacağını duyurması da analizde yer aldı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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