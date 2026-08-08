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Dünya

Petro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı

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Petro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı
Fotoğraf Başlığı Petro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı

Kolombiya'da 4 yıllık görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği seçilmiş Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrıldı. X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Petro, "Görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok." ifadelerinde bulundu.

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Petro, Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'nun merdivenlerinde, beyaz kıyafetler içinde ve küçük kızı Antonella'nın elini tutarak konuşma yaptı. Ekibine, ailesine ve Kolombiyalılara teşekkür eden, Petro, şunları söyledi:

"Sonsuza dek hoşçakalın. Özgürlük ve hayat. Her zaman, her zaman ve her zaman. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim; beni koruduğunuz için askerlere teşekkür ederim. Bence sizler, ben göreve başladığım zamankinden daha iyi bir durumda ayrılıyorsunuz. O halde yaşasın özgür Kolombiya!"

Cumhurbaşkanı Petro, kabine ekibiyle Casa de Narino bahçesinde düzenlenen askeri törenle uğurlandı.

Petro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı
Başlık ResmiPetro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı

"GÖREVİ DEVREDECEĞİM BİR CUMHURBAŞKANI YOK"

X sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulunan Petro, şunları kaydetti:

"Benim Casa de Narino'da kalacağımı ve Cumhuriyet Kongresi'ni kapatacağımı söylediler. Şimdi o saraydan ayrılıyorum; Cumhuriyet Kongresi'ni kapatan ise başkası oldu ve görevi devredeceğim bir cumhurbaşkanı yok. (Abelardo de la Espriella)."

Petro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı
Başlık ResmiPetro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı

Bu arada, iktidardaki Tarihsel İttifak'tan bazı isimlerin, sağcı Espriella'nın seçim zaferini tanımaması ve seçimlerde hile yapıldığı yönündeki iddiaları nedeniyle ülkenin Baranquilla kentinde düzenlenen protestoya katıldığı belirtildi. İktidar partisinin adayı Senatör Ivan Cepeda'nın da gösteriye destek vermek amacıyla Barranquilla'da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Petro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı
Başlık ResmiPetro’dan Kolombiya’yı karıştıran hamle! Görevini devretmeden saraydan ayrıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYINI MÜZEYE DÖNÜŞTÜRECEK

De la Espriella ise daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Casa de Narino'ya (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu kazanan De la Espriella, yoğun güvenlik önlemleri altında ülkenin 3. büyük kenti Cali'de yemin ederek göreve başlayacak.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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