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Spor

Mohamed Salah’ın kalacağı lüks villası ortaya çıktı: Trabzon'da krallar gibi yaşayacak

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Mohamed Salah’ın kalacağı lüks villası ortaya çıktı: Trabzon'da krallar gibi yaşayacak

Trabzonspor'un dünya çapında ses getiren transferi Mohamed Salah, önceki gün taraftarın katılımıyla gerçekleşen törende, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Mısırlı yıldızın, Trabzon'da kalacağı ev de belli oldu.

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Türkiye'ye geldiği andan itibaren yoğun bir ilgiyle karşılaşan, imza törenine binlerce taraftarın geldiği Mohamed Salah, Trabzon'daki ilk günlerinde özel olarak hazırlanan bir otelin kral dairesinde konaklıyor. 34 yaşındaki dünya yıldızının şehirdeki kalıcı ikameti için süreç hızlandı.

Mohamed Salah, Papara Park'ta gerçekleştirilen törenle kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; Mısırlı yıldız, tribünleri selamladı.
Başlık ResmiMohamed Salah, Papara Park'ta gerçekleştirilen törenle kendisini Trabzonspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı. İmza törenine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; Mısırlı yıldız, tribünleri selamladı.

YALINCAK'TA VİLLADA KALACAK

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Trabzonspor'un starının kalacağı ev netleşti. Futbolcu ve ailesinin, bizzat bakıp çok beğendiği Ortahisar ilçesine bağlı Yalıncak mevkisindeki villada gerekli tüm düzenlemeler ve hazırlıklar eksiksiz şekilde tamamlandı.

Bordo-mavili oyuncunun ailesinin de, kısa süre içerisinde Trabzon'a geleceği ve toplam arazisi 975 metrekare olan yeni yuvalarına yerleşeceği öğrenildi.

Salah ve ailesi, Trabzon'da bu villada yaşayacak.
Başlık ResmiSalah ve ailesi, Trabzon'da bu villada yaşayacak.
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YILLIK 17 MİLYON EURO

İki yılda 34 milyon euro garanti ücret (senelik 10 milyon euro maaş, 7 milyon euro imza parası) kazanacak olan deneyimli oyuncu, kulübün mağazacılık şirketinden "Salah" özelinde satılacak ürünlerden yüzde 20 pay alacak. "Menajerlik hizmet bedeli" olarak ise Mısırlı futbolcunun brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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