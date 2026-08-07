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Kültür - Sanat

‘The Odyssey’ etkisi! Homeros’u hatırladılar, Troya’yı unuttular

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‘The Odyssey’ etkisi! Homeros’u hatırladılar, Troya’yı unuttular

Christopher Nolan’ın “The Odyssey” filmi, Homeros’u ve antik destanları tekrar gündeme taşıdı. Ancak Odysseus’un yolculuğunun başladığı Troya antik şehrinin ve Troya Müzesinin günümüzde Çanakkale topraklarında bulunduğu gerçeği geri planda kaldı.

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KORAY ERDOĞAN - Konuyu değerlendiren Yaşar Müzesi Müdürü ve müze bilimcisi Rıdvan Gölcük “Nolan filmini Fas’tan İzlanda’ya kadar dünyanın çeşitli coğrafyalarında çekmiş olabilir. Oysa Troya Müzesi, Odysseus’un suyunu içip havasını soluduğu toprağın üzerinde yükseliyor” dedi.

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Gölcük, Troya Müzesinin terasından Akha gemilerinin karaya çıktığı koyun görülebildiğini, birkaç dakika sonra ise antik kentin sokaklarında yürünebildiğini söyledi.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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