Ezeli rakipten Hakan Çalhanoğlu hamlesi

Juventus'un, Inter ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için nabız yoklaması yaptığı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

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Torino ekibinin, orta saha için listesindeki isimlerden birinin Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu olduğu belirtildi.

JUVENTUS'TAN NABIZ YOKLAMASI

Tuttojuve.com'un haberine göre; Juventus, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu öğrenmek için geçtiğimiz haftalarda ön görüşme niteliğinde bir nabız yoklaması yaptı. Torino ekibinin, Çalhanoğlu'nun geleceğiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu

INTER İLE YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMESİ

Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan milli futbolcunun öncelikle kulübüyle yeni kontrat konusunda görüşme yapacağı aktarıldı. Tarafların yeni sözleşme için anlaşmaya varamaması halinde Juventus'un transfer için devreye girebileceği kaydedildi.

MİLANO EKİBİNDE KUPALAR KAZANDI

İnter ile 2 İtalya Serie A şampiyonluğu, 3 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazanan Hakan Çalhanoğlu, tüm kulvarlarda 216 maçta 52 gol ve 39 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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