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Emine Erdoğan'dan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız

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Emine Erdoğan'dan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız
Başlık ResmiEmine Erdoğandan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız

Sayın Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılışında yaptığı konuşmada Sıfır Atık hareketinin iklim kriziyle mücadelede bireyleri çözümün parçası haline getirdiğini belirterek, “Küçük görünen davranış değişikliklerinin, yaygınlaştığında toplumsal bir kültüre, doğru politikalarla desteklendiğinde ise kalıcı bir sisteme dönüşebildiğini kanıtlamıştır” dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Sayın Emine Erdoğan, New York İklim Haftası açılış etkinliğine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfının ana partnerler arasında yer aldığı etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, iklim kriziyle mücadelede tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

İklim değişikliğinin insan faaliyetlerinin yeryüzünde bıraktığı ağır yükün sonuçlarından biri olduğunu belirten Emine Erdoğan, fosil yakıtlar, sanayi süreçleri ve yüksek emisyonların yanı sıra tüketim talebinin de sorgulanması gerektiğini ifade etti.

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"DOĞAYLA İLİŞKİMİZİ YENİDEN ÖLÇÜ VE ADALET ÜZERİNE KURMALIYIZ"

Emine Erdoğan, 1950'lerden bu yana dünyada üretilen yaklaşık 9,2 milyar ton plastiğin 7 milyar tonunun atığa dönüştüğünü söyledi. Çevresel maliyetlerin yüksek tüketimden en az pay alan toplumların, kırılgan coğrafyaların ve gelecek nesillerin üzerine bırakıldığını belirten Erdoğan, atıklarla birlikte alışkanlıklardaki aşırılıkların da azaltılması gerektiğini kaydetti.

“Doğayla ilişkimizi yeniden ölçü ve adalet üzerine kurmalıyız” diyen Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin de bu anlayıştan doğduğunu ifade etti.

Emine Erdoğandan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız
Başlık ResmiEmine Erdoğandan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız

"SIFIR ATIK, EMANET BİLİNCİNİN GÜNDELİK HAYATA TERCÜME EDİLMESİ"

Sıfır Atık hareketinin doğayı sınırsız bir kaynak deposu olarak görmeyen bir anlayışa dayandığını belirten Emine Erdoğan, “Sıfır Atık, bu emanet bilincinin, gündelik hayata tercüme edilmesidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde 2017 yılında başlatılan sıfır atık uygulamalarının okullara, hastanelere, belediyelere, kamu kurumlarına ve hanelere yayıldığını aktaran Erdoğan, yüzde 13 olan geri kazanım oranının bugün yüzde 37'nin üzerine çıktığını söyledi.

Emine Erdoğan, Sıfır Atık hareketinin bireyi iklim krizi karşısında pasif bir konumdan çıkararak çözümün parçası haline getirdiğini belirtti.

Emine Erdoğandan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız
Başlık ResmiEmine Erdoğandan dikkat çeken iklim mesajı: Doğayla ilişkimizi yeniden kurmalıyız

"HİÇBİR TEKNOLOJİ, TEK BAŞINA ÇÖZÜM OLMAYACAK"

BM Genel Kurulu'na 2022'de sunulan Sıfır Atık kararının kabul edildiğini ve 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini hatırlatan Emine Erdoğan, kendisinin başkanlığını yürüttüğü BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun kurulduğunu söyledi.

Emine Erdoğan, Türkiye'nin kasım ayında ev sahipliği yapacağı COP31'de Sıfır Atık yaklaşımının iklim eyleminin araçlarından biri olarak ele alınmasını önemsediklerini ifade etti.

New York İklim Haftası'nın açılışında Sıfır Atık'ın ele alınmasının küresel sahiplenmenin göstergesi olduğunu belirten Erdoğan, “Geleceğin çözümlerini konuşurken bugünün sorunlarını üreten alışkanlıklarımızı sürdürdüğümüz müddetçe hiçbir hedef, tek başına yeterli; hiçbir teknoloji, tek başına çözüm olmayacaktır” dedi.

Konuşmasının ardından çağdaş ebru sanatçısı Garip Ay'ın canlı performansını izleyen Emine Erdoğan, sanatçıyla sohbet etti ve ebru çalışmasına katkıda bulundu.

Programa gazete ve televizyonların genel yayın yönetmenleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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