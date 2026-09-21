DHMİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alındı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar, 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.
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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun'nun 282. maddesinde düzenlenen suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında, DMHİ eski yöneticisi Mehmet Cemil Acar gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturma titizlikle devam etmektedir."