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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! Cansız bedeni bulunmuştu, kimliği belli oldu

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Girne'deki gemi faciasında yeni gelişme! Cansız bedeni bulunmuştu, kimliği belli oldu
Başlık ResmiGirnedeki gemi faciasında yeni gelişme! Cansız bedeni bulunmuştu, kimliği belli oldu

KKTC açıklarında 30 Ağustos’ta batan “Filo Jet” isimli yolcu gemisinde kaybolan ve 19 Eylül’de cansız bedenine ulaşılan kişinin Mehmet Bayhan olduğu kesinleşti. Bayhan’ın acılı ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan ve 19 Eylül'de cesedine ulaşılan kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini bildirdi.

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KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Üstel, geminin batması sonucu kaybolan ve 19 Eylül'de cesedine ulaşılan kişinin kimlik tespit çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Üstel, yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden kişinin Mehmet Bayhan olduğunun kesinleştiğini kaydederek, "Merhum Mehmet Bayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

Girnedeki gemi faciasında yeni gelişme! Cansız bedeni bulunmuştu, kimliği belli oldu
Başlık ResmiGirnedeki gemi faciasında yeni gelişme! Cansız bedeni bulunmuştu, kimliği belli oldu

KAYIPLARI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başbakan Üstel, kazanın ilk anından itibaren kayıplara ulaşmak, kimlik tespitlerini en kısa sürede tamamlamak ve ailelerin yaşadığı belirsizliği sona erdirmek amacıyla ilgili tüm kurumların çalışmalarını büyük bir hassasiyet ve kararlılıkla sürdürdüğünü yineledi.

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GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Toplam 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu geminin batmasının ardından 239 kişi kurtarılmıştı. Girne açıklarında 554 metre derinlikte enkazı bulunan gemideki 15 yolcu hayatını kaybetti, kayıp 13 kişinin bulunması için de çalışmalar devam ediyor.

Üstel, 19 Eylül'de yaptığı açıklamada, kayıp olarak aranan bir kişinin daha cesedine ulaşıldığını duyurmuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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