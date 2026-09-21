Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı

Süper Lig'in altıncı haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

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TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KART POZİSYONU

Süpere Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4 golle mağlup ettiği maçta Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları paylaşıldı.

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VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."

Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."

VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."

VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."

Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."

Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."

FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇI PENALTI POZİSYONU

VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?

Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım. Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.

Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.

AMEDSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI POZİSYONU

VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum.

VAR: Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.

VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.

Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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