Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları açıklandı
Süper Lig'in altıncı haftasında hakemlerin sahada incelemeye gittiği pozisyonlara ilişkin VAR kayıtları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
UGOCHUKWU'NUN KIRMIZI KART POZİSYONU
Süpere Lig'de Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4 golle mağlup ettiği maçta Lesley Ugochukwu'nun kırmızı kart gördüğü pozisyonda hakem konuşmaları paylaşıldı.
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VAR: "Batuhan, sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel ciddi faullü oyun için."
Batuhan Kolak: "Tamamdır geliyorum."
VAR: "Temas noktasını göreceksin. Sana şunu göstereceğim."
VAR: "Bacağın gelişini. Açıkça dize doğru."
Batuhan Kolak: "Tamam, teması gördüm."
Batuhan Kolak: "Numara 18. Tamam teşekkürler, kırmızı kart vereceğim."
FENERBAHÇE - EYÜPSPOR MAÇI PENALTI POZİSYONU
VAR: Olası bir penaltı için saha kenarında inceleme öneriyorum. Önce topa kimin oynadığına bakmak ister misin?
Kadir Sağlam: Şimdi ekrandayım. Hücum oyuncusu topa oynuyor ve defans oyuncusu ayağına basıyor, gördüm.
Kadir Sağlam: Kararım penaltı, sorun yok.
AMEDSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI PENALTI POZİSYONU
VAR: Potansiyel bir elle oynama (penaltı) için saha kenarında inceleme öneriyorum.
VAR: Oyuncunun kolunu vücudundan açarak vücudunu nasıl büyüttüğüne bak.
VAR: Topa dokunmak için kolunu dışarı doğru hareket ettiriyor, ekstra bir hareket var.
Ali Şansalan: Ekstra hareketi gördüm, penaltı vereceğim.