Fon soruşturmasında yeni gelişme! 2 isim gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev fon soruşturmasında, Muhammed Yarız'ın İsviçre hesabına para gönderen Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen dev fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında daha önce Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticileri ve birinci derece yakınlarının mali hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi talep edilmişti.

Başsavcılığın talebi doğrultusunda, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

MASAK raporu, milyarlarca liralık transferleri gözler önüne sermişti.

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DEV TRANSFERLERE GÖZALTI

Yürütülen “fon soruşturması” kapsamında tutuklu Muhammed Yarız'ın 25 Mayıs 2026 tarihinde İsviçre’deki hesabına 14 milyon 500 bin dolar gönderdiği tespit edilen Selim Dağbaşı ile 4 Eylül 2026 tarihinde iki işlemde 970 milyon 360 bin TL gönderdiği Hamza Kablan gözaltına alındı.

Soruşturma, Selim Dağbaşı ve Hamza Kablan’ın gözaltına alınmasıyla yeni bir aşamaya taşındı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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