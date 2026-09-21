Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti

Haftanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Bu skorla beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.85 oldu.