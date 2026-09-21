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Spor

Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti

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Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti

Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti

Süper Lig
FotoğrafSüper Lig

Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 6. haftası tamamlandı. Haftanın ardından milli ara başlarken, şampiyonluk oranlarında da yeni bir güncellemeye gidildi.

Fenerbahçe
FotoğrafFenerbahçe

Haftanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Bu skorla beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.85 oldu.

Trabzonspor
FotoğrafTrabzonspor

Trabzonspor, 6. haftada sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Bordo-mavililerin bu sonuçla birlikte şampiyonluk oranı 6.60 olarak güncellendi. Karadeniz ekibinin önceki oranı 12.00'ydi.

Beşiktaş
FotoğrafBeşiktaş

Beşiktaş, 6. haftada deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk oranı 5.50'ye oldu. Beşiktaş'ın önceki oranı 6.20 olarak açıklanmıştı.

 

Galatasaray
FotoğrafGalatasaray

Galatasaray ise 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 2.02'ye yükseldi. Galatasaray için önceki oran 1.68 olarak belirlenmişti.

Amedspor
FotoğrafAmedspor

Beşiktaş'ı mağlup eden Amedspor, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı yenilginin ardından liderlik koltuğuna oturdu ve bunla beraber şampiyonluk oranı 40 oldu. 

Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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