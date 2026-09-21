Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti
Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti
Süper Lig'de 2026/27 sezonunun 6. haftası tamamlandı. Haftanın ardından milli ara başlarken, şampiyonluk oranlarında da yeni bir güncellemeye gidildi.
Haftanın en dikkat çekici sonuçlarından biri Fenerbahçe'den geldi. Sarı-lacivertliler, Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek farklı bir galibiyete imza attı. Bu skorla beraber Fenerbahçe'nin şampiyonluk oranı 2.85 oldu.
Trabzonspor, 6. haftada sahasında Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Bordo-mavililerin bu sonuçla birlikte şampiyonluk oranı 6.60 olarak güncellendi. Karadeniz ekibinin önceki oranı 12.00'ydi.
Beşiktaş, 6. haftada deplasmanda Amedspor'a 3-2 mağlup olarak haftayı puansız kapattı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk oranı 5.50'ye oldu. Beşiktaş'ın önceki oranı 6.20 olarak açıklanmıştı.
Galatasaray ise 6. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılıların şampiyonluk oranı 2.02'ye yükseldi. Galatasaray için önceki oran 1.68 olarak belirlenmişti.
Beşiktaş'ı mağlup eden Amedspor, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında aldığı yenilginin ardından liderlik koltuğuna oturdu ve bunla beraber şampiyonluk oranı 40 oldu.