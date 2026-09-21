21 Gelinim Mutfakta birincisi ve puan durumu belli oldu

Gelinim Mutfakta 21 Eylül puan durumu, yeni haftanın ilk bölümünün tamamlanmasının ardından belli oldu. Tuğba, Cemile, Yeşim ve Gonca’nın yarıştığı günde en yüksek puanı alan isim çeyrek altının sahibi olurken günün sıralaması da netleşti.

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Gelinim Mutfakta’nın 21 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen 1911. bölümünde haftanın ilk puanlaması tamamlandı. Aslı Hünel’in sunumuyla yayınlanan programda gelinler çeyrek altın için mücadele ederken kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda günün birincisi belli oldu.

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 21 Eylül 2026 gün birincisi Cemile oldu. Haftanın ilk bölümünde rakiplerinden daha yüksek puan toplayan Cemile, günün sonunda çeyrek altının da sahibi oldu.

Tuğba, Cemile, Yeşim ve Gonca’nın yarıştığı bölümde günlük sıralama verilen puanların ardından şekillendi. Cemile’nin haftaya birincilikle başlamasıyla birlikte cuma günü yapılacak haftalık final öncesinde toplam puan mücadelesi de başlamış oldu.

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 21 Eylül puan durumu

21 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

21 Eylül Gelinim Mutfakta puanlamasında Cemile günün en yüksek puanını alarak birinci sıraya yerleşti. Cemile böylece haftanın ilk çeyrek altınını kazandı. Yarışmacıların tek tek aldığı puanların tamamı açıklandığında sıralama puanlarıyla birlikte netleşecek.

Cemile: 22

Tuğba: 15

Yeşim: 14

Gonca: 8

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