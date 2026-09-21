Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sıfır atığın artık yalnızca atık azaltımı değil doğrudan bir iklim politikası olarak ele alındığını söyledi. Antalya’da düzenlenecek COP31’de döngüsel ekonomi, gıda israfı, plastik kirliliği ve atık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması öncelikli başlıklar arasında yer alacak.

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Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, sıfır atığın artık sadece atık azaltımı olarak değil iklim politikalarının önemli bir unsuru olarak ele alındığını, COP31'in sıfır atık yaklaşımı için bir dönüm noktası olacağını belirtti.

AA'nın "COP31'de Öncelikli Alanlar" dosyasının bu bölümünde, COP31 Eylem Gündemi'nin 10 öncelikli temasından biri olan "Sıfır Atık" yaklaşımının iklim politikalarındaki rolü ve atık yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısı ele alındı.

COP31’de sıfır atık vurgusu: Atık yönetimi iklim politikasının merkezine taşınıyor

COP31'DE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLARDAN BİRİSİ 'SIFIR ATIK'

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım arasında Antalya'da yapılacak olan dünyanın en büyük iklim zirvesi COP31'de öne çıkacak başlıklardan biri "Sıfır Atık" olacak. Bu tema çerçevesinde döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması, gıda israfının engellenmesi ve atık kaynaklı metan emisyonlarının azaltılması yoluyla atık yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

AA muhabirine açıklamalar yapan Ağırbaş, Emine Erdoğan liderliğinde 2017'de başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel ölçekte önemli bir savunuculuk platformuna dönüştüğünü belirtti.

COP31’de sıfır atık vurgusu: Atık yönetimi iklim politikasının merkezine taşınıyor

"SIFIR ATIK İKLİM POLİTİKASI HALİNE GELDİ"

Türkiye'nin öncülüğünde yapılan sıfır atık çalışmalarının dünyadaki iklim gündeminde daha güçlü biçimde yer almaya başladığını ifade eden Ağırbaş, "Bugün dünyada artık sıfır atık bir atık azaltımından ziyade iklim politikası haline geldi ve iklim politikası olarak tartışılmaya başlandı." dedi.

31 senedir yapılan BM İklim Değişikliği Konferansları'nda atık konusunun geçmişte yeterince öne çıkmadığını söyleyen Ağırbaş, COP31'le beraber sıfır atığın iklim gündeminde daha güçlü bir konuma geleceğini belirtti.

"COP31 SIFIR ATIK İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Ağırbaş, sıfır atık yaklaşımının sadece teknik bir atık yönetimi modeli olmadığının altını çizerek, "COP31'de sıfır atık artık iklim ajandasının ana maddelerinin başında geliyor. Bu bağlamda COP31 sıfır atık için bir dönüm noktası olacak." açıklamasını yaptı.

Atıkların, metan emisyonlarının artmasının başlıca sebebi olduğuna dikkat çeken Ağırbaş, COP31 kapsamında metan azaltımı ve döngüsel ekonomi başlıklarında çalışmalar yapılacağını söyledi.

COP31’de sıfır atık vurgusu: Atık yönetimi iklim politikasının merkezine taşınıyor

"PAYDAŞLARLA BİRLİKTE HAREKET EDİLMESİ GEREKİYOR"

COP31 gündeminde plastik kirliliğinin de önemli hususlardan biri olacağını ve sorunun çözüm sürecinde bütün tarafların bir araya getirilmesi gerektiği görüşünü paylaşan Ağırbaş, "Plastik üreticileri, sektör temsilcileri, bankalar, yerel topluluklar ve diğer paydaşlarla birlikte hareket edilmesi gerekiyor. Biz yasaklara karşıyız. Temel olarak biz şunu istiyoruz, toplumsal bir bilinçle, toplumsal bir uzlaşıyla bir şeyleri ortaya koymamız lazım." ifadelerini kullandı.

Ağırbaş, Türkiye'nin plastik kullanımını azaltırken aynı zamanda doğada daha kolay çözünebilen alternatif ürünlerin geliştirilmesi hususunda öncü olabileceğini, bu konuda çalışma grupları oluşturdukları bilgisini verdi.

"EN KOLAY ÇÖZÜMLERDEN BİRİ ATIĞI ÜRETMEMEK"

Atıkların yönetim stratejilerinden çok kaynağında önlenmesi gerektiğine işaret eden Ağırbaş, "Atık krizi için bulacağımız en kolay çözümlerden biri atığı üretmemek. Evet atığı dönüştüreceğiz, dönüştürmek zorundayız, dönüştürüyoruz. Bunlar önemli çalışmalar ama atığı üretmemek en büyük tercih olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sıfır atık kapsamında önemli bir dönüşüm yaşandığından ve bu alanda gerçekleştirilen bütün çalışmaların COP31'e de zemin hazırladığından söz eden Ağırbaş, "Geri dönüşüm oranlarında artış sağlandı. Sıfır atık bağlamında Türkiye, 2017 yılı itibarıyla Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde ciddi bir dönüşüm hareketi başlattı. Yüzde 10'larda olan geri dönüşüm oranı yüzde 30'lara geldi." açıklamasını yaptı.

COP32 İÇİN ETİYOPYA'YA EĞİTİM VERİLDİ

Ağırbaş, ayrıca Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilecek COP32 öncesinde bu ülke ile işbirliği anlaşmaları imzalayarak orada görev alacak personele eğitim verdiklerini söyledi.

COP31'de alınacak kararların devamlılığını sağlamak amacıyla şimdiden COP32 ile alakalı da hazırlıklar yaptıklarını aktaran Ağırbaş, şöyle devam etti:

"COP31 bağlamında bir dijital koordinasyon merkezini kurduk. 1000'den fazla kurum başvurusu geldi. İnsanlar bize dertlerini anlatıyorlar. Bizim ekiplerimiz birebir görüşme yapıyorlar ve bu görüşmelerle beraber biz insanlara çözüm yolları öneriyoruz. COP31 kasım ayında yapılacak ve bitecek. Sonra COP32'ye geçeceğiz. 31 yıldır bu toplantılar yapılıyor, 70'ten fazla karar alınmış ama sahada uygulanan karar sayısı bir elin parmaklarını geçmiyor. İşte tam da bu noktada biz bu alınan kararları vatandaşla beraber alırsak, vatandaşın söylemiyle aynı söylemde buluşturabilirsek sahada karşılığı olur ve vatandaş bu işi sahiplenir."

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler ile COP31 çerçevesinde yerel yönetimleri ilgilendiren panel ve oturumlar yaparak çeşitli konuları ele alacaklarını kaydetti.

COP31'de küresel atık yönetimi hakkında belediye başkanlarıyla konuşacaklarını söyleyen Ağırbaş, "COP31'de döngüsellikle ilgili farklı çalışmalara da imza atacağız. Çeşitli döngüsellik modelleri açıklayacağız ve bu hususta global bazı çözüm önerileri ortaya koyacağız." diye konuştu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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