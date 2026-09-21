A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavında Fransa'yı ağırlayacak. Vincenzo Montella'nın belirlediği 29 kişilik aday kadroda dört futbolcu ilk kez A Milli Takım'a davet edilirken gözler ''Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak, kadroda kimler var?'' sorularına çevrildi.

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A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar Ligi'nde yeni bir döneme başlıyor. A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile aynı grupta bulunan Türkiye, ilk maçında güçlü rakibi Fransa ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak, kadroda kimler var?

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Ay-yıldızlıların Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın adresi Kocaeli Stadyumu olacak. 25 Eylül Cuma günü oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak. Mücadele atv ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak, kadroda kimler var? Milli maç biletleri tükendi!

MİLLİ TAKIM ADAY KADRODA KİMLER VAR?

Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (İstanbul Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Adil Demirbağ (Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)

Orta saha: Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Beşiktaş)

Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Galatasaray), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray).

Türkiye Fransa maçı nerede oynanacak, kadroda kimler var? Milli maç biletleri tükendi!

TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

25 Eylül 2026

21.45 - Türkiye-Fransa

Kocaeli Stadyumu

28 Eylül 2026

21.45 - Türkiye-İtalya

Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu, Bursa

2 Ekim 2026

21.45 - Belçika-Türkiye

Maurice Dufrasne Stadyumu, Liège

5 Ekim 2026

21.45 - İtalya-Türkiye

Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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