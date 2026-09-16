A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Fransa ile karşı karşıya geleceği mücadele için futbolseverlerin beklediği gün geldi. Türkiye - Fransa maçının genel bilet satışları 16 Eylül 2026 Çarşamba günü itibarıyla başladı. İşte, Türkiye - Fransa maç bileti fiyatları ve Milli maç tarihleri...

Türkiye - Fransa maç biletleri satışta. Karşılaşmayı Kocaeli Stadyumu'nda takip etmek isteyen taraftarlar, farklı tribün seçeneklerine göre belirlenen fiyatlar üzerinden biletlerini satın alabiliyor. Milli takımın 2026/27 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşması olan Türkiye - Fransa mücadelesi öncesinde bilet fiyatları da belli oldu.

TÜRKİYE - FRANSA MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Milli takımın Fransa karşılaşması için genel satış süreci 16 Eylül Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başladı.

Taraftarlar bilet işlemlerini Passo'nun internet sitesi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirebiliyor. Genel satış kapsamında, geçerlilik süresi devam eden takım logolu kart sahipleri de bilet satın alabiliyor.

Türkiye - Fransa maç biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları ve Milli maç tarihleri

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, NEREDE OYNANACAK?

Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye - Fransa karşılaşması, 25 Eylül 2026 Cuma günü oynanacak. Mücadele Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak. A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa karşısında sahaya çıkacak.

Türkiye - Fransa maç biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları ve Milli maç tarihleri

TÜRKİYE - FRANSA MAÇI BİLETİ FİYATLARI

Batı Alt Orta Bloklar: 3.000 TL

Doğu Alt Orta Bloklar: 2.750 TL

Batı Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL

Doğu Alt Köşe Bloklar: 2.500 TL

Doğu Üst Orta Bloklar: 2.250 TL

Batı Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL

Doğu Üst Köşe Bloklar: 2.000 TL

Kuzey Alt: 1.000 TL

Güney Alt: 1.000 TL

Kuzey Üst: 1.000 TL

Güney Üst: 1.000 TL



Türkiye - Fransa maç biletleri satışa çıktı! İşte bilet fiyatları ve Milli maç tarihleri

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2026

UEFA ULUSLAR LİGİ 2026 FİKSTÜRÜ

25 Eylül 2026: Türkiye - Fransa

Stat: Kocaeli Stadyumu

Saat: 21.45

28 Eylül 2026: Türkiye - İtalya

Stat: Atatürk Spor Kompleksi, Bursa

Saat: 21.45

2 Ekim 2026: Belçika - Türkiye

Stat: Maurice Dufrasne Stadyumu, Liege

Saat: 21.45

5 Ekim 2026: İtalya - Türkiye

Stat: Renato Dall'Ara Stadyumu, Bologna

Saat: 21.45

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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