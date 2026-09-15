İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

YÜKSEK RAKIM NEDENİYLE TRENLERDE OKSİJEN BULUNUYOR

Yolculuk sırasında rakımın kısa sürede ciddi şekilde yükselmesi bazı yolcuları zorlayabiliyor. Söz konusu nedenle tren ve tur otobüslerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere oksijen tüpleri ve tıbbi yardım bulunuyor.

Tren yolculuğu San Antonio de los Cobres'ten başlayıp yaklaşık üç saat sürüyor. Salta'dan kara yolu ulaşımının da dahil edildiği tam tur ise yaklaşık 13 saate ulaşıyor.

