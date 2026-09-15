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Dünya

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

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İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

Dünyanın en sıra dışı demiryolu rotalarından biri, ulaştığı yükseklik ve nefes kesen manzarasıyla  dikkatleri üzerine çekti.

Arjantin'in kuzeybatısındaki And Dağları'nda sefer yapan "Tren a las Nubes", yani "Bulutlara Giden Tren", yolcularını deniz seviyesinden 4 bin 220 metre yüksekliğe kadar çıkarıyor.

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

San Antonio de los Cobres'ten hareket eden tren, yüksek rakımlı çöllerin ve sarp dağların arasından geçerek ünlü Polvorilla Viyadüğü'ne ulaşıyor. Bulutlara kadar yükselen rota, dünyanın en yüksek demiryolu yolculuklarından biri olarak biliniyor.

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

29 KÖPRÜ VE 21 TÜNELDEN GEÇİYOR

"Bulutlara Giden Tren" olarak bilinen tarihi demiryolu hattının yapımı 27 yıl sürdü. Arjantin ile Şili'yi And Dağları üzerinden birbirine bağlamak amacıyla geliştirilen hat, zorlu arazi nedeniyle dikkat çekici mühendislik çözümleriyle inşa edildi.

Güzergah boyunca tren 29 köprüden geçiyor, 21 tüneli aşıyor. Dağlardaki büyük yükselti farklarını aşabilmek için rota üzerinde zikzaklar ve kıvrımlı geçişler kullanılıyor.

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

1972 yılında turistik tren olarak hizmet vermeye başlayan Tren a las Nubes, bugün Arjantin'in en dikkat çekici demiryolu yolculuklarından biri olarak kullanılıyor.

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

4 BİN 220 METREDE VİYADÜKTEN GEÇİYOR

Yolculuğun en dikkat çekici noktası ise Polvorilla Viyadüğü. Deniz seviyesinden yaklaşık 4 bin 220 metre yükseklikte bulunan viyadük, vadinin yaklaşık 63 metre üzerinde yükseliyor.

Tren burada And Dağları'nın çorak ve kızıl manzaraları arasında ilerlerken yolcular panoramik pencerelerden bölgeyi izleyebiliyor.

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

YÜKSEK RAKIM NEDENİYLE TRENLERDE OKSİJEN BULUNUYOR

Yolculuk sırasında rakımın kısa sürede ciddi şekilde yükselmesi bazı yolcuları zorlayabiliyor. Söz konusu nedenle tren ve tur otobüslerinde ihtiyaç halinde kullanılmak üzere oksijen tüpleri ve tıbbi yardım bulunuyor.

Tren yolculuğu San Antonio de los Cobres'ten başlayıp yaklaşık üç saat sürüyor. Salta'dan kara yolu ulaşımının da dahil edildiği tam tur ise yaklaşık 13 saate ulaşıyor.
 

İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı: Raylar bulutlara uzanıyor!

BULUTLARA GİDEN TREN

Tren a las Nubes ilk olarak yük ve ulaşım amacıyla tasarlanan daha büyük bir demiryolu projesinin parçasıydı. Yıllar içinde turistik bir rotaya dönüşen hat, bugün ziyaretçileri And Dağları'nın yüksek kesimlerine taşıyor.

Kırmızı ve turuncu tonlardaki yüksek çöl, kaktüsler, dağlar ve dev viyadüklerle çevrili rota, "Bulutlara Giden Tren" adını ulaştığı olağanüstü yükseklikten alıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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