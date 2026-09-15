Beşiktaş-Marsilya maçı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına başlayacak olması nedeniyle futbolseverlerin gündeminde. Avrupa'daki ilk sınavına taraftarı önünde çıkacak Beşiktaş'ın karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı 16 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş ise ilk hafta mücadelesinde Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini İstanbul'da ağırlayacak. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi fikstüründeki ilk karşılaşması öncesinde gözler maç programı ve yayın bilgilerine çevrildi.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Siyah-beyazlılar lig aşamasında toplam sekiz karşılaşmaya çıkacak. Marsilya maçının ardından Beşiktaş'ın Avrupa programında Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia karşılaşmaları bulunuyor. Beşiktaş bunların dördünü İstanbul'da, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Güncel yayın programlarında karşılaşmanın TRT 1'den ekrana geleceği belirtiliyor.

Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim oldu.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası