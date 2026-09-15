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Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Marsilya maçı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşamasına başlayacak olması nedeniyle futbolseverlerin gündeminde. Avrupa'daki ilk sınavına taraftarı önünde çıkacak Beşiktaş'ın karşılaşmasının tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri araştırılıyor.

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UEFA Avrupa Ligi'nde yeni sezon heyecanı 16 Eylül'de oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyondaki tek Türk temsilcimiz Beşiktaş ise ilk hafta mücadelesinde Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini İstanbul'da ağırlayacak. Siyah-beyazlıların Avrupa Ligi fikstüründeki ilk karşılaşması öncesinde gözler maç programı ve yayın bilgilerine çevrildi.

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Marsilya maçı 17 Eylül 2026 Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında oynanacak mücadeleye Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

Siyah-beyazlılar lig aşamasında toplam sekiz karşılaşmaya çıkacak. Marsilya maçının ardından Beşiktaş'ın Avrupa programında Hoffenheim, Crystal Palace, Celtic, Hapoel Beer-Sheva, Bayer Leverkusen, Union SG ve Omonia karşılaşmaları bulunuyor. Beşiktaş bunların dördünü İstanbul'da, dördünü ise deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiBeşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Marsilya karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele 17 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Güncel yayın programlarında karşılaşmanın TRT 1'den ekrana geleceği belirtiliyor.

Beşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başlık ResmiBeşiktaş-Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakipleri Bayer Leverkusen, Olimpik Marsilya, Union Saint-Gilloise, Celtic, Crystal Palace, Omonia, Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim oldu.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak. Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek. Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

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Editör : İREM ÖZCAN
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