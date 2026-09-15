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İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı

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İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri toplam 206 milyon TL olduğu değerlendirilen 51 kilo 500 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli şahıslarından biri pilot kıyafeti ile havalimanından kaçtı. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansırken pilot kıyafetiyle kaçan şahıs ile 1 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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İstanbul Havalimanı'nda 13 Eylül günü Meksika'dan Türkiye'ye gelen Orlando Antonio Vıana Florez isimli şahıs "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen Yeşil Hattı geçip giriş yapmaya çalıştı.

VALİZİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gümrük Kontrol Noktasında görevli Gümrük Muhafaza Memurları tarafından durdurulan şahısın kabin bagajı X-RAY cihazından geçirildi. Şahsın kabin bagajında şüpheli yoğunluk tespit edildi. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Geliş Salonunda bulunan İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğimizde yapılan kontroller sonucunda, 23 paket içerisinde toplam brüt ağırlığı 26 kilo 340 gram olan kokain olduğu tespit edildi.

İstanbul Havalimanında nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı

PİLOT KOSTÜMÜYLE KAÇTI

Suça konu olayla bağlantısı olduğu düşünülen Andres Felipe Hıncapıe Arango ve Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli şahıslar tespit edildi. Ivan Enrique De Castro Hernandez isimli şahıs pilot kostümü ile olmak üzere her iki şahıs havalimanından çıktığı belirlendi.

İstanbul Havalimanında nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı

OTELDE YAPILAN ARAMALARDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Çalışmaların devamında, Andres Felipe Hıncapıe Arango isimli şahıs ise yanında bulunan kabin valizini Meksika uyruklu Roberto Carlos Serrano Astorga isimli şahsın konaklama yaptığı otele teslim edip ayrıldığı tespit edildi. Andres Felipe Hıncapıe Arango isimli şahıs konaklama yaptığı otelinde yakalandı. Kabin valizini teslim alan Roberto Carlos Serrano Astorga isimli şahıs ise valizi otel odasına bıraktığı ve otelden ayrıldığı öğrenildi. Şahsa ait otel odasında yapılan aramada; toplam brüt ağırlığı 25 kilo 160 gram olan uyuşturucu maddelerden Kokain olduğu düşünülen beyaz renkli toz madde tespit edildi.

İstanbul Havalimanında nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı
Başlık Resmiİstanbul Havalimanında nefes kesen uyuşturucu operasyonu! Pilot kıyafeti ile kaçtı

PİYASA DEĞERİ 206 MİLYON TL

Yakalanan toplam 51 kilo 500 gram uyuşturucu maddelerin yaklaşık olarak piyasa değerinin 206 Milyon TL olduğu öğrenildi. Şüpheli iki şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, diğer iki şüpheli ise aranıyor.

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Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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