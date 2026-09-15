UEFA duyurdu: Beşiktaş-Olimpik Marsilya maçına İtalyan hakem

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 17 Eylül Perşembe günü Beşiktaş ile Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya arasında Dolmabahçe'de oynanacak maçı, İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre; Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak Beşiktaş-Olimpik Marsilya müsabakasında İtalyan hakem Andrea Colombo düdük çalacak.

Colombo'nun yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Simone Sozza olacak.

Mücadelede Video Yardımı Hakem (VAR) koltuğunda Michael Fabbri oturacak. Fabbri'nin yardımcılığını ise Valerio Marini yapacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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