Dünyanın en önemli kaynaklarından biri Medine'de bulundu! 110 milyon tonluk servete paha biçilemiyor

Suudi Arabistan, petrol dışındaki enerji ve maden kaynaklarını büyütme çalışmalarında önemli bir keşfe imza attı. Medine bölgesindeki Jabal Sayid projesinde yürütülen arama ve jeolojik çalışmalar sonucunda 110 milyon tonluk cevher kaynağı belirlendi.

Suudi Arabistan, Medine bölgesinde gerçekleştirdiği maden arama faaliyetlerinde jeopolitik ve ekonomik hesapları değiştirecek devasa bir keşfe ulaştı.

Jabal Sayid projesinde 110 milyon tonluk cevher kaynağı belirlenirken, yapılan incelemelerde yüksek yoğunlukta nadir toprak elementleri ile uranyum konsantrasyonları tespit edildi.

110 MİLYON TONLUK DEV KAYNAK

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, Viyana'da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Konferansı'nda keşfin ayrıntılarını açıkladı.

Bakan bin Selman, "Medine bölgesindeki Jabal Sayid projesinde yapılan arama ve jeolojik çalışmalar, yüksek konsantrasyonlarda nadir toprak elementleri, özellikle de ağır nadir toprak elementleri içeren cevherin yanı sıra umut verici düzeyde uranyum konsantrasyonlarını ortaya çıkardı" diye konuştu.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KAYNAKLARI ARASINDA"

Keşfin büyüklüğüne işaret eden Bakan bin Selman Jabal Sayid için "Bu keşif, projeyi şu anda dünya çapında geliştirilmekte olan en önemli nadir toprak maden kaynakları arasına yerleştiriyor." dedi.

Suudi Arabistan, petrol ve doğal gaza dayalı enerji gelirlerini çeşitlendirmek amacıyla son yıllarda madencilik, nadir toprak elementleri ve nükleer enerji alanlarındaki yatırımlarını artırmıştı.

ABD İLE NÜKLEER ANLAŞMANIN ARDINDAN GELDİ

Öte yandan uranyum konsantrasyonu içeren cevher keşfi, Riyad ile Washington arasındaki nükleer işbirliğinin hızlandığı bir döneme denk geldi.

ABD ile Suudi Arabistan, temmuz ayında sivil nükleer program kapsamında uzun vadeli işbirliğinin temelini oluşturacak anlaşmalara imza atmıştı. Taraflar ayrıca kritik mineraller ve tedarik zincirleri konusunda işbirliğini genişletti.

Suudi madencilik şirketi Ma'aden ile ABD merkezli MP Materials arasında da nadir toprak elementlerinin işlenmesi ve ayrıştırılması ile bağlantılı uranyum üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik ortaklık kuruldu.

YENİ URANYUM ARAMALARI DA BAŞLIYOR

Bakan bin Selman, Riyad'ın mevcut keşifle yetinmeyeceğini belirterek geleneksel kaynaklarda ilave uranyum cevheri bulmak için çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Böylece 110 milyon tonluk cevher kaynağındaki uranyum ve nadir toprak elementi keşfi, Suudi Arabistan'ın hem madencilik hem de sivil nükleer enerji planları açısından yeni bir stratejik kaynak haline geldi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası