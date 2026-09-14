ÖZEL │ İspanyol gazetecilerden 'Barcelona' analizi! O isme dikkat çektiler: Yamal'dan daha tehlikeli

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray için İspanya’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Türkiye Gazetesi’ne özel konuşan İspanyol gazeteciler, Katalan ekibinin yıldızlarını mercek altına alırken bir ismi Lamine Yamal’dan daha tehlikeli gördüklerini söyledi. Gazeteciler ayrıca RAMS Park’taki atmosferin Barcelona için ciddi bir sınav olacağına dikkat çekti.

Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden Galatasaray, bu dikkat çeken başarısını Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmayı hedefliyor. Devler Ligi’ndeki ilk hafta maçından puansız ayrılan sarı-kırmızılıların Barcelona maçıyla beraber çıkışa geçeceklerine olan inancı tam. Geçen seneki organizasyona son 16 turu aşamasında veda eden Avrupa Fatihi, yeni zaferlere odaklandı. İspanyol futbol muhabirleri, her iki takımla ilgili Türkiye Gazetesi’ne kapsamlı analizlerde bulundu.

ÖZEL │ İspanyol gazetecilerden Barcelona analizi! O isme dikkat çektiler: Yamaldan daha tehlikeli

JUAN (DIARIO AS): “HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ KUPASI”

Diario AS muhabiri Sergi de Juan, Barcelona’nın sezona güçlü bir başlangıç yaptığını söyledi. İspanyol gazeteci, takımın iyi bir sezon öncesi hazırlık dönemi geçirdiğini ve teknik direktör Hansi Flick’in Dünya Kupası’nda mücadele eden oyuncuların sürelerini doğru yönettiğini belirtti.

Barcelona’nın yaz transfer döneminde de kadrosunu güçlendirdiğini ifade eden Juan, takımın geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olduğunu vurguladı. Soyunma odasında aile ortamının bulunduğunu söyleyen İspanyol gazeteci, Barcelona’nın bu sezonki en büyük hedefinin ise Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak olduğunu dile getirdi.

De Juan, Flick’in bu hedefi birçok kez açıkça ifade ettiğini, oyuncuların da aynı doğrultuda düşündüğünü söyledi.

ÖZEL │ İspanyol gazetecilerden Barcelona analizi! O isme dikkat çektiler: Yamaldan daha tehlikeli

“ALİ SAMİ YEN CEHENNEMİNİ HATIRLIYORUM!”

İstanbul’daki taraftar atmosferinin Galatasaray için önemli bir avantaj olacağını belirten Sergi de Juan, Barcelona’nın da zorlu statlarda oynamaya alışkın olduğunu söyledi. Juan, Galatasaray’ın sahasında kolay bir rakip olmayacağını ifade ederek özellikle Leroy Sané ve Rafa Leão’nun hızları ve gol vuruşlarıyla Barcelona savunması için ciddi tehdit oluşturabileceğini dile getirdi.

İlkay Gündoğan’ın duran toplardaki yeteneğine de dikkat çeken İspanyol gazeteci, Ali Sami Yen’in yıllardır “cehennem” olarak anıldığını hatırlattı. Stadın atmosferinin geçmişteki kadar etkili olup olmadığını bilmediğini söyleyen Juan, buna rağmen taraftarların Galatasaray’a büyük destek vereceğini ve “12. adam” rolünü üstlenebileceğini ifade etti.

Barcelona’nın ise Raphinha ve Lamine Yamal gibi gol yollarında formda iki oyuncuya sahip olduğunu belirten Juan, Katalan ekibinin en büyük gücünün bireysel yıldızlarından ziyade kolektif oyunu ve yüksek oyun yoğunluğu olduğunu vurguladı.

Lamine Yamal

ALES (CEU UAO): “ON DAKİKADA RAKİBİ SAF DIŞI”

Bir başka İspanyol gazeteci Ruben Ales de Barcelona’nın sezona çok güçlü bir başlangıç yaptığını söyledi. Katalan ekibinin son yıllardaki en iyi performanslarından birini sergilediğini belirten Ales, takımın yüksek tempolu ve etkili hücum futboluna dikkat çekti.

Barcelona’nın maçların ilk dakikalarından itibaren rakipleri üzerinde büyük baskı kurabildiğini ifade eden Ales, 6 maçta atılan 27 golün takımın hücum gücünü açıkça ortaya koyduğunu söyledi. Hansi Flick’in öğrencilerinin maç boyunca sürekli gol pozisyonu üretebildiğini belirten İspanyol gazeteci, Barcelona’nın özellikle hücum hattında olmak üzere kadronun her bölgesinde dengeli ve güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Gabriel Jesus

“MERHAMET GÖSTERMEZLER”

Barcelona’nın oyun sistemine de dikkat çeken Ruben Ales, Katalan ekibinin en büyük gücünün topa sahip olmak olduğunu söyledi. Hansi Flick’in öğrencilerinin Galatasaray karşısında maçın ilk dakikasından itibaren oyunun kontrolünü ele almaya ve sürekli hücum etmeye çalışacağını belirtti.

Barcelona’nın özellikle karşılaşmanın ilk 15 dakikasında gol yememesi gerektiğini vurgulayan Ales, “İlk 15 dakikada gol atmalarına izin vermemelisiniz. Aksi hâlde başınız derde girer” ifadelerini kullandı.

İspanyol gazeteci, Barcelona’nın gol attıktan sonra da geri çekilmeyeceğini belirterek, takımın mümkün olduğunca fazla gol bulmaya çalışacağını söyledi. Ales, Şampiyonlar Ligi’nde averajın ve atılan her golün önemli olduğunu, Barcelona’nın ise her golün ardından daha fazlasını arayan bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Raphinha

“RAPHİNHA YAMAL’DAN DA TEHLİKELİ”

Barcelona’daki tehlikeli isimlere de dikkat çeken Ruben Ales, Hansi Flick’in sahaya süreceği her oyuncunun Galatasaray için tehdit oluşturacağını söyledi. Ancak özellikle Raphinha’yı öne çıkaran Ales, Brezilyalı yıldızın müthiş bir form yakaladığını ve tek başına maçın kaderini değiştirebilecek seviyede olduğunu belirtti.

Lamine Yamal’ın da üst düzey bir performans sergilediğini ifade eden İspanyol gazeteci, genç yıldızın Raphinha’nın biraz gerisinde kaldığını savundu. Ales ayrıca Rodri, Pedri, Fermín ve Olmo’nun uzaktan şutlarıyla tehlike oluşturabileceğini ve Barcelona kadrosundaki birçok oyuncunun Galatasaray için ciddi tehdit taşıdığını vurguladı.

Barcelona’nın şu anda dünyanın en iyi takımı olduğunu öne süren Ales, Katalan ekibinin Şampiyonlar Ligi’ndeki hedefinin her zamanki gibi kupayı kazanmak olduğunu söyledi. Takımdaki birliktelik, Flick’e duyulan güven ve oynanan futbolun bu hedefe ulaşma konusunda Barcelona’ya büyük avantaj sağladığını ifade etti.

Osimhen

“OSİMHEN, KONTROL ALTINA ALINMALI”

Galatasaray’ın hücum gücünü değerlendiren Ruben Ales, Victor Osimhen’in Barcelona için en büyük tehditlerden biri olduğunu söyledi. Nijeryalı golcünün mutlaka kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Ales, Leroy Sané’nin de hızı ve rakip savunmanın dengesini bozma yeteneğiyle tehlike oluşturacağını ifade etti.

Barış Alper Yılmaz’ın özellikle kontra ataklarda boş alanlara yaptığı koşularla etkili olduğunu vurgulayan İspanyol gazeteci, Galatasaray’ın Barcelona’ya zor anlar yaşatabilecek güçlü bir takım olduğunu söyledi. Ales, Avrupa’nın en iyi takımlarından biriyle karşılaşmanın Galatasaraylı oyuncular için de ekstra motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi.

ÖZEL │ İspanyol gazetecilerden Barcelona analizi! O isme dikkat çektiler: Yamaldan daha tehlikeli

“ATMOSFER BARCELONA’YI DA ETKİLER”

RAMS Park’taki atmosfere de değinen Ales, Galatasaray’ın Avrupa’nın en tutkulu taraftar gruplarından birine sahip olduğunu belirtti. Stadın özellikle Avrupa kupası maçlarında oluşturduğu yoğun atmosferle tanındığını söyleyen İspanyol gazeteci, 2011 yılında kırılan gürültü rekoruna ve Bayern Münih, Manchester United ile Liverpool karşısında oynanan unutulmaz Şampiyonlar Ligi maçlarına dikkat çekti.

Ales, RAMS Park’taki atmosferin Barcelona’yı etkileyebileceğini belirterek Galatasaray taraftarının maçın sonucundan bağımsız olarak takımına desteğini sürdüreceğini söyledi. Barcelona açısından maçın kritik bölümünün ise ilk 15-20 dakika olacağını vurgulayan İspanyol gazeteci, Katalan ekibinin bu bölümde kendi oyun ritmini rakibine kabul ettirmesi ve tribünlerin baskısını azaltmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

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