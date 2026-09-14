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Ekonomi

Gözler yargıdan çıkacak kararda! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kurulacak

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Gözler yargıdan çıkacak kararda! Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kurulacak

Manisa’daki Marmara Gölü’nün kurumasının ardından TİGEM tarafından hayata geçirilmek istenen ekolojik üretim projesinde hukuki süreç devam ediyor. 70 yıldır tarım yapılmayan ve kimyasal kalıntı bulunmadığı belirtilen arazinin, kararın olumlu çıkması halinde güneş enerjisi, elektrikli traktör ve organik hayvancılığın yer aldığı dev bir üretim merkezine dönüştürülmesi planlanıyor. TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, alanın "dünyanın en büyük organik işletmesi" olacağını vurguladı.

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Su kaynaklarının tükenmesiyle kuruma noktasına gelen Marmara Gölü havzasında TİGEM tarafından planlanan dev proje, yargı kararına takıldı. TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, proje ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Yıllardır Menemen ve İzmir ovalarına su sağlayan rezervuarın 2019 yılı itibarıyla yağış azlığı ve kontrolsüz yer altı suyu kullanımı sebebiyle sularını kaybettiğini hatırlatan Gezginç, 2021 yılında sahada hiç su kalmadığını aktardı. İşgallere açık hale gelen ve 70 yıldır tarım yapılmayan bakir arazide kimyasal kalıntı bulunmadığını belirten Gezginç, hukuki engellerin aşılması halinde Türkiye'nin küresel ölçekte bir ekolojik üretim merkezine sahip olacağını ifade etti.

Gözler yargıdan çıkacak kararda! Dünyanın en büyüğü Türkiyede kurulacak
Başlık ResmiGözler yargıdan çıkacak kararda! Dünyanın en büyüğü Türkiyede kurulacak

"MARMARA GÖLÜ DOĞAL BİR GÖL DEĞİL"

Sahanın tarihi geçmişini, kuruma nedenlerini ve projeye ilişkin vizyonu paylaşan TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, ekolojik üretim modelinin detaylarını şu sözlerle dile getirdi:

"Marmara Gölü bir göl değil. 1950'li yıllarda önüne bir bent yapılmak suretiyle yapay bir gölet oluşturulmuş ve buradan Menemen Ovası'na, İzmir Ovası'na su verilmekteydi. Fakat 2019 yılı itibarıyla yağış rejimindeki bozukluk ve kaçak kuyuların devreye girmesi gibi sebeplerle hızla kurumaya başladı. Bize geldiğinde bir damla su yoktu ve işgal altındaydı. Ağır metal kalıntısı olmayan bu alanda enerjisini güneşten alan, elektrikli traktörlerin ve organik hayvancılığın yer aldığı bir proje kurguladık. Ancak yürütmeyi durdurma kararı çıktı ve şu an arazi boş duruyor. Kimyasal kullanılmayan bir sistemin çevreyi nasıl bozacağı iddiasını anlayamadık. Karar süreci askıda. Eğer olumlu karar çıkar ve araziyi kullanırsak, burası gerçek anlamda dünyanın en büyük organik işletmesi olacak."

Gözler yargıdan çıkacak kararda! Dünyanın en büyüğü Türkiyede kurulacak
Başlık ResmiGözler yargıdan çıkacak kararda! Dünyanın en büyüğü Türkiyede kurulacak
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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