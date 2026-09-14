Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan çarpıcı açıklamalar: Sosyal medyaya da dijital oyuna da yeni yönetmelik

Bakan Göktaş, "Çocuklar günde 3,5 saatini sosyal medyada geçiriyor. Daha kontrollü ve güvenli yönetmelik hazırlıyoruz. Oyunlarla ilgili yönetmelik çıkaracağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriyeli çocukların Şam’da devlet yetkililerine teslim edilmesinin ardından dönüş yolunda sorularımızı cevapladı. Ülkemizde tek başına yaşayan yaşlı sayısının 1 milyon 800 binlere ulaştığına dikkat çeken Bakan Göktaş çocukları sosyal medya risklerinden korumak için yönetmelik çalışması yaptıklarını söyledi.

Bakan Göktaş’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖNCELİK AİLE ODAKLI HİZMET

“Hiçbir şey şefkatin ve sağlıklı bir aile sıcaklığının yerini tutamaz; bu yüzden korumamız altındaki her bir çocuğun eğitimini, gelişimini ve sosyal faaliyetlerdeki başarısını önemsiyor, mümkün olan durumlarda aile şartlarını iyileştirerek onları yeniden aileleriyle buluşturuyoruz. Önceliğimiz aile odaklı hizmetler. AK Parti göreve gelene kadar “devlet koruması” denince akla toplu yurda verilen çocuklar gelirdi; bugün ise 10-12 kişilik ev tipi modelimizle çocuklarımızı bu anlayıştan uzaklaştırıp daha sıcak bir aile ortamında yetiştiriyoruz.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaştan çarpıcı açıklamalar: Sosyal medyaya da dijital oyuna da yeni yönetmelik

TEK YAŞAYAN YAŞLI SAYISI ARTTI

Huzurevi talepleri arttı. Eskiden birini huzurevine yerleştirmek yadırganırken artık bu durum normalleşti. Biz huzurevlerinde önceliği kimi kimsesi olmayanlara ve bakıma ihtiyaç duyan yaşlılara vermekteyiz. Yaşlılarımızı evlerinde, kendi sosyal çevrelerinde bakabileceğimiz kadar desteklemeyi amaçlıyoruz. Yalnızlıktan kaynaklanan bu ihtiyaçlar doğrultusunda, özellikle yaşlanan nüfusumuzun olduğu illerde yerel yönetimlerle iş birliği yaparak şu ana kadar 43 gündüz aktif yaşam merkezi açtık ve yenilerini açmaya devam ediyoruz. Türkiye’de tek başına yaşayan 65 yaş üstü 1,8 milyon vatandaşımız bulunuyor. Ülke nüfusunun yüzde 20,5 seviyesine ulaştı.

Sosyal medya platformları çocuklarda ekran ekonomisi oluşturarak uykuyu bozmakta, depresyon, kaygı ve konsantrasyon oranlarını yüzde 48 oranında düşürmekte. Çocuklarımızın sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini, ancak çocukların ekran başında kaldıkları sürenin farkında bile olmayıp bunu inkar ettiklerini göstermekte.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaştan çarpıcı açıklamalar: Sosyal medyaya da dijital oyuna da yeni yönetmelik

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3,5 SAAT SOSYAL MEDYA

Şirketlere geniş yetkiler veren sistemler yerine e-Devlet üzerinden giriş öngören, veri paylaşımı yapmayan daha kontrollü ve güvenli bir yönetmelik hazırlığı yürütüyoruz. Dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığın olmaması büyük bir risk oluşturmakta. Ailelerin çocukların dijital kullanımıyla baş edemeyip devlet koruması talep ettiği durumlarla karşılaşabiliyoruz; bu doğrultuda hem dijital okuryazarlığı öğretiyor hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz. Roblox ve Discord gibi platformlara yönelik mahkeme kararlarıyla erişim engelleri getirilmiş olup, oyunlarla ilgili yeni bir yönetmelik çıkarılması ve 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması planlanmakta.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaştan çarpıcı açıklamalar: Sosyal medyaya da dijital oyuna da yeni yönetmelik

KURGULANMIŞ GÜZELLİK ZİRVESİ

21-22 Kasım’da Kadın ve Adalet Zirvesi “Kurgulanmış Güzellikler” teması ile gerçekleşecek. Bu zirve ile sosyal medyada sunulan yapay ve idealize edilmiş güzellik algılarına karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz. Genç nesillerde aile yapısının ve kardeş sayısının azalmasıyla birlikte kardeşsiz bir topluma doğru gittiğimizi ve bunun ilerleyen yaşlarda yalnızlık ve bakım ekonomisi açısından büyük bir tehlike oluşturduğunu vurgulamak istiyorum.

Bakanlık olarak 18-29 yaş arasındaki 120 bin çiftimizi evlendirdik, bu çiftlerimizden 19 bine yakın bebek dünyaya geldi ve toplamda 25 milyar lira doğum yardımı yaptık.

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