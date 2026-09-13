10 araştırma gemisiyle keşfedildi: Tonlarca altın ve gümüş fışkıran yatağın değeri akıllara durgunluk veriyor

DENİZİN DİBİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ DEPOSU

Bilim insanları, Batı Pasifik'teki geniş ve yüksek sıcaklıklı hidrotermal sahada büyük bir mineral yatağı keşfetti. Yatak, deniz tabanından çıkan aşırı sıcak ve mineral bakımından zengin suların soğuk deniz suyuyla buluşması sonucu oluşan hidrotermal sülfür cevherlerinden meydana geliyor.

İlk laboratuvar analizlerinde cevherin kalkopirit, pirit ve sfalerit gibi ekonomik değeri yüksek mineraller bakımından zengin olduğu tespit edildi.