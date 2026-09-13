10 araştırma gemisiyle keşfedildi: Tonlarca altın ve gümüş fışkıran yatağın değeri akıllara durgunluk veriyor
Çinli bilim insanları, Batı Pasifik'in derinliklerinde altın ve gümüş bakımından son derece zengin büyük bir mineral yatağı keşfetti.
Araştırma ekibi, Çin'de tasarlanıp inşa edilen büyük oşinografi araştırma gemilerinden Xiang Yang Hong 10 ile 10 Ağustos'ta Shenzhen'den yola çıkmıştı. 18 gün süren çalışmada denizin derinliklerine yedi dalış gerçekleştirildi.
DENİZİN DİBİNDE ALTIN VE GÜMÜŞ DEPOSU
Bilim insanları, Batı Pasifik'teki geniş ve yüksek sıcaklıklı hidrotermal sahada büyük bir mineral yatağı keşfetti. Yatak, deniz tabanından çıkan aşırı sıcak ve mineral bakımından zengin suların soğuk deniz suyuyla buluşması sonucu oluşan hidrotermal sülfür cevherlerinden meydana geliyor.
İlk laboratuvar analizlerinde cevherin kalkopirit, pirit ve sfalerit gibi ekonomik değeri yüksek mineraller bakımından zengin olduğu tespit edildi.
Asıl sürpriz ise altın ve gümüş oranlarında yaşandı. Cevherdeki altın miktarı ton başına 15,4 grama, gümüş miktarı ise ton başına 1,27 kilograma kadar ulaştı. Ortalama altın ve gümüş yoğunluğu da karadaki tipik maden yataklarının üzerine çıktı.
"SON DERECE YÜKSEK İŞLETME DEĞERİ VAR"
Araştırmanın önde gelen bilim insanlarından Tsinghua Üniversitesi Okyanus Mühendisliği Enstitüsü Başkan Yardımcısı Song, keşfedilen alanın ekonomik potansiyeline ilişkin, "Büyük deniz tabanı madencilik alanı son derece yüksek işletme değerine sahip." dedi.
Ekipte Tsinghua Üniversitesinin yanı sıra Qingdao Deniz Jeolojisi Enstitüsü ve Şanghay Jiao Tong Üniversitesinden araştırmacılar da yer aldı.
315 DERECENİN ÜZERİNDEKİ SICAK SUYLA OLUŞUYOR
Araştırmacılar keşiften önce bölgede 10'dan fazla ön çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmalarda 700 ila 1500 metre derinlikte onlarca yüksek sıcaklıklı hidrotermal çıkış bulundu.
Deniz tabanından çıkan mineral yüklü sıvıların sıcaklığı 315 santigrat dereceyi aşıyor. Aşırı sıcak su, neredeyse donma noktasındaki deniz suyuyla buluştuğunda metaller kükürtle birleşerek katı mineraller halinde deniz tabanında birikiyor.
Yeni keşfedilen büyük yatağın üç dev koni biçimli sülfür yığınından oluştuğu tespit edildi.
TAM KONUMU AÇIKLANMADI
Çin devlet medyası yatağın Batı Pasifik'teki bir "yay gerisi havzasında" ve Çin'in münhasır ekonomik bölgesi içinde bulunduğunu açıklarken kesin koordinatları paylaşmadı.
Araştırma gemisinin sefer sırasında Tayvan'ın kuzeyi ve doğusu ile Filipinler'in kuzeyindeki sularda ilerlediği kaydedildi.