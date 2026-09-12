Otomobille çarpışıp yola savruldu! Motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, bulvar üzerinden sokağa dönüş yapmak isteyen bir otomobil ile seyir halindeki motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrularak sürüklenen sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki duyarlı vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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