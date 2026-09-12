Şanlıurfa'da isot mesaisi başladı! Tarladan damlara uzanan zahmetli yolculuk

Şanlıurfa’nın mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli simgesi olan taze isotta, hasat dönemiyle birlikte hareketlilik başladı. Geleneksel yöntemlerle evlerin damlarında pul bibere dönüştürülen isotun kilogram fiyatı 20-30 lira arasında değişiyor.

Şanlıurfa'da geleneksel yöntemlerle evlerin damlarında zahmetli bir sürecin ardından pul bibere dönüştürülecek olan coğrafi işaretli ürün, bu yıl hem kalitesi hem de uygun fiyatıyla üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürüyor. Kentin mutfak kültürünün dünyaca ünlü tescilli simgesi olan taze isotta, hasat dönemiyle birlikte hareketlilik de en üst seviyeye ulaştı

SURUÇ OVASI'NDAN PAZARA

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında suyla buluşan Suruç Ovası’nda yetişen yerli isotlar, sabahın erken saatlerinde tarlalardan tek tek elle toplanıyor. Araçlara yüklenen tonlarca taze kırmızı biber, kent merkezindeki ve ilçelerdeki sebze pazarlarına taşınıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve kışlık ihtiyaçları için çuvallarla satın aldığı yerli isotun kilogram fiyatı ise 20 ile 30 lira arasında değişiyor.

Şanlıurfada isot mesaisi başladı! Tarladan damlara uzanan zahmetli yolculuk

KADINLARIN ELİNDE ACI YOLCULUK

Pazardan çuvallarla evlere taşınan isotlar, Şanlıurfalı kadınların elinde hummalı ve zahmetli bir dönüşüm sürecine giriyor. Büyük bir emekle sürdürülen geleneksel isot yapım aşamalarındaki en büyük emeği ise kadınlar veriyor. Ekilip toplanması ve temizlenerek kurutulmasına kadar her aşamada kadın elinin değdiği isot, mutfakta da kadınların dokunuşuyla yemeklere tat veriyor.

Şanlıurfada isot mesaisi başladı! Tarladan damlara uzanan zahmetli yolculuk

ÇİĞKÖFTENİN VAZGEÇİLMEZİ

Satın alınan tonlarca biber, kadınlar tarafından yıkanıp tek tek temizlenerek sap ve tohumlarından arındırılıyor. Tohumlarından ayrılan biberler, Şanlıurfa’nın kavurucu güneşi altında kuruması için düz alanlara ve evlerin damlarına seriliyor. Güneşte tamamen kuruyan ve rengi koyulaşan biberler, son aşamada zeytinyağı ile harmanlanarak özel makinelerden geçiriliyor. Makinelerde çekilerek eşsiz aromasıyla pul biber haline getirilen ürünler, kış aylarında yemeklere ve çiğ köfteye lezzet katmak üzere kavanozlardaki yerini alıyor.

Şanlıurfada isot mesaisi başladı! Tarladan damlara uzanan zahmetli yolculuk

"İSOT ŞANLIURFA VE ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP"

Ekimden hasada kadar 5 ay boyunca bakım ve sulama yaptıklarını söyleyen İbrahim Halil Eşsiz, bu sürede yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Ziraat Mühendisi Mehmet Bilgin ise geçen yıla göre ekim alanının yüzde 30 düştüğünü belirterek, "Şanlıurfa’da 18 bin 900 dekarlık alanda ekim yapılıyor. Yaş olarak 200 bin ton rekolte elde ediliyor. İsot Şanlıurfa ve ülke ekonomisi için önemli bir yere sahiptir" diye konuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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