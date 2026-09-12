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Yaşam

Asırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş! Bakın sofrasından neyi eksik etmiyor

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Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Ali Gül, yaşına rağmen sağlıklı hayatıyla dikkat çekiyor. Bir asrı geride bırakan Gül, uzun ömrünün sırrını düzenli beslenmeye ve sofrasından eksik etmediği yoğurda bağlıyor.

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İlçe merkezinde hayatını sürdüren 1926 doğumlu Ali Gül, 100'üncü yaşını geride bıraktı. İlerlemiş yaşına rağmen sağlığını koruyan Gül, uzun ve sağlıklı hayatının sırrını beslenme alışkanlıklarına bağladı. Hayatı boyunca her şeyin en iyisini yediğini ve giydiğini belirten asırlık çınar, bilhassa sofrasından yoğurdu hiç eksik etmediğini ifade etti.

Evinin terasını çiçeklerle ve çeşitli süslemelerle donatan Gül, kendisine çeşitli uğraşlar bulduğunu söyledi. Gül, "Terasta üzüm yetiştiriyorum. Gelen komşulara bol bol üzüm keser veririm. Kimseyi üzümsüz salmıyorum. Herkese bir tabak yesin diye kesiyorum" dedi.

Asırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş! Bakın sofrasından neyi eksik etmiyor
Başlık ResmiAsırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş! Bakın sofrasından neyi eksik etmiyor

4 EVLADI DA KAPISINI ÇALMIYOR

100 yaşına girdiğini ifade eden Gül, "Bugüne kadar kimsenin hakkını hukukunu yemedim. Hep doğru çalıştım. Çiçekleri çok severim. Oturduğum yer hep çiçek. Bir çiçek için Yozgat'a giderim. 4 tane evladım var. Biri kapıyı açmıyor. Sebebi ne acaba? Ben onları kimseye muhtaç etmedim. Elden iyi yediler, giydiler" cümlelerini kullandı.

Asırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş! Bakın sofrasından neyi eksik etmiyor
Başlık ResmiAsırlık ömründe sadece bir kez doktora gitmiş! Bakın sofrasından neyi eksik etmiyor

BAKIN SOFRASINDAN NEYİ EKSİK ETMİYORMUŞ

Gün içinde yaptıklarını anlatan Ali Gül, "Sabahleyin erken kalkarım. Abdestimi alırım, namazımı kılarım. Yeme içmeme dikkat ederim. En iyi yemeklerden yerim. Yoğurtsuz yemek yemem. Parayı hiç esirgemem. Ben kazandım ben yiyorum. Çocuklarımın bir kuruşu nasip olmadı bana. Hiç doktor görmedim, doktora gitmedim. Ömrümde bir sefer kalçam kırıldı gittim. Canım ne isterse hemen bulurum, cebimden parayı esirgemem. Haftada bir çamaşır yıkarım, hazırlarım, tertemiz giyerim gezerim. Hayır hasenatımı yaparım. Çocuk yuvasına, Mehmetçiğe para veririm" şeklinde konuştu.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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