Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '12 Eylül' mesajı: Asla unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında mesaj yayımladı. Darbe döneminde mağdur edilen vatandaşların yaşadığı sıkıntıları hâlâ yüreklerinde hissettiklerini belirten Erdoğan, “12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Darbe döneminde mağdur edilen, eziyet gören ve haksız yere idamla yargılanan vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Erdoğan, o dönemde yaşananları unutmayacaklarını ifade etti.

"BİR DAHA İZİN VERMEYECEĞİZ"

12 Eylül’ü “ülkenin geleceğine kurulan bir tuzak” olarak nitelendiren Erdoğan, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunun darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceklerini belirtti.

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“12 Eylül Askerî Darbesi’nin 46’ncı yılında, o meşum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hâlen yüreğimizde hissediyoruz.

Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül’ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız.

Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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