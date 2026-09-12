Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bahçelievler'de temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikteki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın merdivenleri de hasar gördü.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışması sebebiyle yapılan temel kazma çalışmaları esnasında yan taraftaki 5 katlı bir binanın istinat duvarı çökerken, merdivenleri de hasar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binaya giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Bahçelievlerde temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü
Başlık ResmiBahçelievlerde temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü

Olay, saat 13.00 civarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak üstünde yaşandı. Öne sürülene göre, kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları esnasında bitişikte 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Binanın merdivenlerinde de hasar meydana geldi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri gönderildi. Binaya giriş çıkışlar güvenlik nedeniyle bir süre kapatıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının sonrasında binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken olayla alakalı inceleme başlatıldı.

BAKMADAN GEÇME
İstanbul
GÜNDEM

İstanbul'da sayı tam 1 milyona ulaştı! Kentsel dönüşümde dev hamle

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
EVDEN NELER NELER ÇIKTI
"Vanlı Kara Haydar"ın düğün takıları bulundu
100 LİRAYA DAYANACAK!
100 LİRAYA DAYANACAK!
Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
MİÇOTAKİS'TEN SKANDAL TALİMAT!
Lozan ve Paris antlaşmalarını hiçe saydı
"GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
Mansur Yavaş, ziyaretin ardından sessizliğini bozdu
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
F.BAHÇE'DE KRİZİ BİTİREN KARE
Kartal istifadan vazgeçti, idmana çıktı
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
TANKERİN ALTINDA CAN VERDİ
Küçükçekmece’de talihsiz kadının ölüm anı kamerada
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
O HADSİZ İÇİN KARAR VERİLDİ
Polise direnip gazetecilere tükürmüştü
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
'PETROL FİYATLARI DÜŞECEK'
Trump İran için süre verdi!
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
G.SARAY'DA DENİZ KARARI
Okan Buruk'un Kocaelispor maçı planı ortaya çıktı
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
HAFTANIN GETİRİ ŞAMPİYONU!
100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı!
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
'BATI'NIN ÖTESİNİ GEÇTİLER'
Alman Meclisi'ne Türkiye önerisi!
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
80'LER AKIM DEĞİL ZİNDAN
12 Eylül mağdurları yaşadıklarını anlattı
VISA VE MASTERCARD’A RAKİP
VISA VE MASTERCARD’A RAKİP
BRICS ödeme sistemleriyle dünyaya açılıyor
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
'O BİR ATLETICO EFSANESİ'
İspanya'dan geldi, Arda Turan'ı öve öve bitiremedi
ANNE DUASI KABUL OLDU
ANNE DUASI KABUL OLDU
25 yıl sonra seslerini duyabildiler
İSRAİL'İ KORKU SARDI
İSRAİL'İ KORKU SARDI
ABD'nin savaş gemisi yarışında Ankara sürprizi!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
ŞİMDİDEN SIRAYA GİRDİLER!
Togg'un yeni modeli T6X'e sürpriz talip
RAYI SÖKMÜŞLER!
RAYI SÖKMÜŞLER!
40 kişinin yaralandığı tren kazasında skandal sabotaj
KAFEDEKİ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
KAFEDEKİ SALDIRIDA YENİ GELİŞME
Anne-oğula kül tablasıyla saldırmıştı
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
'KANITI YİNE GÖSTEREMEDİ'
Kartal'ın verilmeyen 2 golünde karar doğru mu?
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hamal dizisi ne zaman başlıyor? Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen başrolde!
Hamal dizisi ne zaman başlıyor?
Kaydet
ABD ile Çin arasında 'İran' gerilimi! Washington'dan dikkat çeken suçlama
İran saldırısında yeni detay! ABD'den 'Çin' iddiası
Kaydet
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak! Pakistan ve Katar masaya oturdu
Avrupa'ya açılan kapı Türkiye olacak! İki ülke anlaştı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.