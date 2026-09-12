Bahçelievler'de temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü

İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüme giren bir binanın temel kazma çalışmaları sırasında bitişikteki binanın istinat duvarı çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın merdivenleri de hasar gördü.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kentsel dönüşüm çalışması sebebiyle yapılan temel kazma çalışmaları esnasında yan taraftaki 5 katlı bir binanın istinat duvarı çökerken, merdivenleri de hasar gördü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binaya giriş çıkışların kontrollü olarak sağlandığı bildirildi.

Bahçelievlerde temel kazma sırasında binanın istinat duvarı çöktü

Olay, saat 13.00 civarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Erde Sokak üstünde yaşandı. Öne sürülene göre, kentsel dönüşüm çalışmaları sebebiyle yıkılan bir binanın temel kazma çalışmaları esnasında bitişikte 5 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü. Binanın merdivenlerinde de hasar meydana geldi. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri gönderildi. Binaya giriş çıkışlar güvenlik nedeniyle bir süre kapatıldı. Yapılan çalışmaların tamamlanmasının sonrasında binaya giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken olayla alakalı inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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