Visa ve Mastercard’a 10 trilyon dolarlık rakip: BRICS ödeme sistemleriyle dünyaya açılıyor

Hindistan’ın 550 milyon kullanıcılı UPI sistemi ile Brezilya’da 170 milyon kişinin kullandığı Pix, sınır ötesi bağlantılar için yeni ülkelerle görüşüyor. BRICS içinde anlık ödeme sistemlerinin son 18 aylık işlem hacmi 10 trilyon doları geçti. FT'ye göre bu sistemler, bazı büyük pazarlarda Visa ve Mastercard gibi ABD merkezli ödeme ağlarını geride bırakırken, Avrupa Merkez Bankası gelecek sene Hindistan sistemini denemeye hazırlanıyor.

Dolara karşı savaş başlatan BRICS ülkelerinde kullanılan anlık ödeme sistemleri hızla büyürken, bu ağların sınır ötesi işlemlerde de daha fazla kullanılması için çalışmalar hız kazandı.

Financial Times’ın (FT) haberine göre, 11 üyeli BRICS ülkelerinde faaliyet gösteren anlık ödeme sistemleri son 18 ayda 10 trilyon doların üzerinde işlem gerçekleştirdi. Sınır ötesi kullanım henüz sınırlı olsa da bazı büyük pazarlarda bu sistemlerin işlem hacmi Visa ve Mastercard gibi küresel ödeme ağlarının önüne geçti.

AVRUPA, HİNDİSTAN SİSTEMİNİ DENEYECEK

Hindistan’ın devlet destekli ödeme sistemi UPI, yaklaşık 550 milyon kullanıcıya ulaştı. Banka veya kredi kartına ihtiyaç duyulmadan doğrudan hesaplar arasında para transferine imkan sağlayan sistem, Hindistan’ın en yaygın ödeme araçlarından biri haline geldi.

UPI üzerinden yalnızca ağustos ayında yaklaşık 30 trilyon rupi, yani 315 milyar dolarlık işlem gerçekleştirildi.

Sistemin uluslararası kullanımının artırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Sri Lanka’ya kadar birçok ülkenin UPI’ye ilgi gösterdiği belirtilirken, Singapur’un ödeme sistemi 2023’ten bu yana UPI ile bağlantılı çalışıyor.

Avrupa Merkez Bankası (The European Central Bank - ECB) da Avrupa’nın TIPS anlık ödeme platformunu UPI ile bağlamak için proje yürütüyor. Pilot uygulamanın gelecek yılın ilk yarısında başlaması planlanıyor.

Brezilya Merkez Bankası tarafından geliştirilen Pix de yaklaşık 170 milyon kullanıcıya ulaştı. Resmi verilere göre Pix üzerinden geçen yıl 6,8 trilyon doların üzerinde ödeme gerçekleştirildi. Yaklaşık altı yıl önce kullanıma sunulan sistem, işlem sayısı bakımından Brezilya’nın en yaygın elektronik ödeme yöntemi haline geldi.

Pix, bireysel para transferlerinin yanı sıra Google, Meta ve Netflix gibi küresel şirketlerin hizmet ödemelerinde de kullanılabiliyor.

BRICS İÇİNDE ORTAK BAĞLANTI ARAYIŞI

BRICS ülkeleri, kendi para birimleriyle çalışan ödeme sistemleri arasında daha güçlü bağlantılar kurulmasını da değerlendiriyor. FT'ye konuşan bir BRICS ülkesi diplomatı, sistemlerin entegrasyonuna ilişkin görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.





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