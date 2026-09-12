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Yaşam

Öksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı

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Öksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı

İstanbul’da geçmeyen öksürük ve iki haftada 7 kilo verme şikayetiyle hastaneye giden Mehmet Polat'ın akciğerinde kemik olduğu ortaya çıktı. İlk başta kanserden şüphelenildiğini belirten Polat, "Kemik başarılı operasyonla alındı. kemiği seven biriyim, beni çok da şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim" dedi.

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İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki 1 çocuk babası Mehmet Polat, bir süre önce geçmeyen öksürük, kilo kaybı gibi şikayetlerle Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Onur Derdiyok ve ekibinin yaptığı incelemeler sonrası akciğerde şüpheli bir alan tespit edildi.

ŞİKAYETLERİN SEBEBİ KEMİKMİŞ!

Ekip, ağızdan girilerek hava yollarının kamera ile incelendiği bir işlem olan bronkoskopi yapılması kararını aldı. Bronkoskopi ve tahlillerle bir sonuç alınamayınca konsey kararıyla küçük kesilerden kamera ve özel aletler yardımıyla yapılan kapalı ameliyat yöntemi olan VATS (Video Yardımlı Göğüs Cerrahisi) uygulandı. 7 Temmuz’daki operasyonda ameliyat anında hızlı patolojiyle hastanın kanser olmadığı belirlendi. Hastanın şikayetlerinin sebebinin kemik olduğu anlaşılırken kemik ve çevrede oluşturduğu doku alındı. Doç. Dr. Onur Derdiyok, hastasının durumu ve operasyona ilişkin bilgi verdi. Derdiyok, kişilerin ısrarlı şikayetlerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtirken vatandaşlara da önemli uyarılarda bulundu. Öte yandan hastanın akciğerinin ameliyat öncesi ve sonraki hali arasındaki fark dikkat çekti.

Öksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı
Başlık ResmiÖksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı

"KEMİĞİ SEVEN BİRİYİM"

Yaşadıklarını anlatan 41 yaşındaki Mehmet Polat "Öksürük, halsizlik bir de çok fazla kilo kaybı nedeniyle hastaneye başvurdum. Açıkçası kitle olduğunu düşünüyordum, beni bayağı rahatsız ediyordu, aşırı derecede kilo kaybım vardı. Kemiği seven biriyim, olması da bence normal diye düşünüyorum. Kemiğin çıkması beni çok da şaşırtmadı ama bundan sonra biraz zor yerim. Rahatsız olma durumlarında en yakın hastane birimlerine müracaat etmeleri lazım. Çalışanlar sağ olsunlar, hepsi ayrı ayrı 7-24 ilgileniyorlar" dedi.

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"KEMİK YAKLAŞIK YARIM SANTİM"

Hastasının durumuna yönelik bilgi veren Doç. Dr. Onur Derdiyok, "41 yaşında erkek, uzun zamandır sigara içen bir hastamız. Aniden kilo kaybı; yaklaşık 2 hafta içinde 7 kilo kadar, ateş, enfeksiyon bulguları vardı. Radyolojik görüntüleme yapıldı, sağ akciğerinde bir lezyon tespit edildi, medikal tedaviye başlandı. Sonrasında enfeksiyon parametrelerinde azalma oldu fakat radyolojik olarak bir azalma meydana gelmedi. Bundan dolayı da ilk başta bronkoskopi dediğimiz bir işlem yaptık. Akciğerden o şüpheli alandan bir parça aldık. Kanserden şüphelendiğimiz için PET dediğimiz işlemler yapıldı çünkü orada bir doku devam etmekteydi. Konsey kararıyla ameliyat kararı alındı. Damarsal yapılar tek tek ayrılarak bronş kısmı açıldı, şüphelendiğimiz kısmı aldık ve gördük ki o, yabancı cisme bağlı meydana gelen granülasyon dokusu. Bu kısım bronştan kesilip alındı, tekrar onarım yapıldı ve yine kapalı bir şekilde ameliyat sonlandırıldı. Kemik dokusu uyumlu, yaklaşık yarım santimlik biz lezyon çıktı. Hastanın sigara içmesi, ani kilo kaybetmesi, yaklaşık 1 aydır devam eden inatçı bir öksürüğün olması, radyolojik olarak da hasta kanserle uyumluydu fakat Şişli Etfal gibi ileri merkezlerde tetkikler sonucu ayırıcı tanıda yabancı cisim de düşünüldü. Bu yüzden ilk başta bronkospi dediğimiz işlem yapıldı" dedi.

Öksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı
Başlık ResmiÖksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı

"AKCİĞERDE GÖRDÜĞÜMÜZ HER LEZYON KANSER DEĞİLDİR"

‘Şu anda hastamız gayet iyi, tüm şikayetleri kayboldu, kilo almaya başladı’ diyerek sözlerini sürdüren Derdiyok, "Bazen yabancı isim yıllarca kalabiliyor. Yutmanın çok da yakın bir zamanda olmadığını söyleyebilirim çünkü ona bağlı bir dokunun meydana gelmesinin yaklaşık 3-6 aylık bir süre olduğunu tahmin etmekteyiz. VATS dediğimiz yöntemle bronşun açılıp, tekrar onarılması. Devam eden inatçı ya da geçmeyen öksürük, ara ara meydana gelen ateş, kilo kaybı gibi durumlarda en kısa sürede sağlık kurumlarına başvuralım. Çıkan kemik dokusundan sonra; kemik yemeyi seven bir hastamızmış, onu öğrendim. Yeme işlemi sırasında büyük ihtimal o dokulardan biri ciğerine kaçtı. Akciğerde gördüğümüz her nodül, lezyon kanser değildir, ayırıcı tanılar çok önemli. Bu hasta ileri bir zamanda gelse belki akciğerinin tamamını bile almamız gerekebilirdi. Enfeksiyon, sepsis gibi bulgular meydana gelebilir. Erken dönemde müdahalemizle hasta akciğer kaybı olmadan gayet normal ameliyat oldu" şeklinde konuştu.

Öksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı
Başlık ResmiÖksürük, kilo kaybı... Kanser zannettiler, altından bambaşka bir şey çıktı

Derdiyok, "Operasyon yaklaşık 2 saat sürdü. Çok nadir bir ameliyattır, akciğere yabancı cisim kaçması nadir bir olay değildir fakat yabancı cisme bağlı sleeve ameliyatları literatürde çok fazla karşımıza çıkmamaktadır. Yabancı cisim olduğu zaman orta kısım havalanmıyordu, ona bağlı da çok opak bir görüntü meydandaydı. Biz o kısmı aldıktan sonra orta kısım havalanmaya başladı ve o opak kısım artık yok" diye konuştu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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