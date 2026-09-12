Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Bursa'da aracıyla ters yola giren Büşra A., polis ekipleri tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte ekiplere direnen Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürdü ve polis aracına saldırdı.
Gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı ekiplerin müdahalesiyle karşılaşınca olaylar başladı.
ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilerin soru sorması üzerine kameraya tükürürken bir yandan da polis ekiplerine tepki gösterdi.
BAYILMA NUMARASI YAPTI
Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı öfkeli kadın, bir ara bayılma numarası yaparak yere yattı. Kısa süre sonra yeniden ayağa kalkan kadın, polis aracına saldırdı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ellerinden kurtulan Büşra A., bir anda ana yola doğru koşmaya başladı.
ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Ana yola fırlayan kadın, seyir halindeki araçların arasında kalmak üzereyken, polis ekipleri peşinden koştu. Araçların çarpmasına ramak kala polisler kadını son anda yakalayarak yolun dışına çıkardı.
Öte yandan Büşra A., olay sırasında sanatçı olduğunu öne sürdü.