Bursa'da aracıyla ters yola giren Büşra A., polis ekipleri tarafından yakalanınca ortalığı birbirine kattı. Yanındaki erkek arkadaşıyla birlikte ekiplere direnen Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilere tükürdü ve polis aracına saldırdı.

Gece saatlerinde Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil, polis ekipleri tarafından durduruldu. Sürücü Büşra A. ile yanındaki erkek arkadaşı ekiplerin müdahalesiyle karşılaşınca olaylar başladı.

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Büşra A., kendisini görüntüleyen gazetecilerin soru sorması üzerine kameraya tükürürken bir yandan da polis ekiplerine tepki gösterdi.

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

BAYILMA NUMARASI YAPTI

Ekiplerin kontrol altına almaya çalıştığı öfkeli kadın, bir ara bayılma numarası yaparak yere yattı. Kısa süre sonra yeniden ayağa kalkan kadın, polis aracına saldırdı. Ekiplerin müdahalesi sırasında ellerinden kurtulan Büşra A., bir anda ana yola doğru koşmaya başladı.

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Ana yola fırlayan kadın, seyir halindeki araçların arasında kalmak üzereyken, polis ekipleri peşinden koştu. Araçların çarpmasına ramak kala polisler kadını son anda yakalayarak yolun dışına çıkardı.

Kadın sürücü ortalığı birbirine kattı! Gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı

Öte yandan Büşra A., olay sırasında sanatçı olduğunu öne sürdü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası